«سي إنستيتيوت» يستضيف القمة العالمية للاستدامة بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف معهد «سي إنستيتيوت»؛ المركز المتخصص في التعليم والتدريب والأبحاث المتخصصة بالاستدامة في المدينة المستدامة - دبي، القمة العالمية للاستدامة، وذلك يومي 25 و26 أبريل في مبنى المعهد المستدام والذي يحقق صافي صفرية الانبعاثات. وستسلط القمة في عامها الافتتاحي الضوء على الحاجة الملحة لوصول انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية إلى صافي صفرية الانبعاثات، وستشكل منصة مهمة وملتقى لخبراء الصناعة والباحثين والأكاديميين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في المناقشات التي تستهدف استعراض أحدث الاستراتيجيات والحلول وتسريع العمل المناخي.

وقال المهندس فارس سعيد؛ مؤسس ورئيس مجلس الإدارة لمعهد «سي إنستيتيوت»: الوصول إلى صافي صفرية الانبعاثات لم يعد طموحاً بعيد المنال، بل بات الآن هدفاً يمكن تحقيقه، ونحن من جانبنا نجحنا من تحقيقه في «سي إنستيتيوت». وتزامناً مع استضافة قمة سي إنستيتيوت العالمية للاستدامة والتي تتماشى مع «مبادرة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي وخفض الانبعاثات الصفرية بحلول العام 2050»، فإننا نجدد التزامنا بتهيئة بيئة يلتقي فيها البحث الأكاديمي بالتطبيق العملي؛ وهذا يوفر إمكان الخروج برؤى وأفكار عملية قابلة للتطبيق لصانعي السياسات والصناعة القادة ورجال الأعمال الناشئين. وهذه القمة تؤكد التزامنا وتعهّدنا بإلهام واحتضان الجيل المستقبلي من رواد الاستدامة ومناصريها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز