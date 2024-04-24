39.9 ألف مستفيد من مبادرات وفعاليات التنمية الاقتصادية برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن تنفيذ 43 مبادرة وفعالية منذ بداية العام الجاري، استهدفت المتعاملين والشركاء ورواد الأعمال الموظفين وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة. وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من كافة الفعاليات والمبادرات 39958 مستفيداً.

وشمل ذلك مجالات عدّة منها الاستدامة، والابتكار، والقراءة، والصحة والرياضة، والمواضيع الإنسانية، وذلك تنفيذاً لخطط الدائرة السنوية بالتنسيق والتعاون مع شركائها. واختُتِمَ الربع الأول لهذا العام بتنظيم الدائرة لمجلسٍ رمضاني حرصت من خلاله على تثقيف المستهلكين بمبادئ الاستهلاك والشراء الصحيحة في شهر رمضان المبارك.

وأكد سامي الرباح مدير مكتب الاتصال المؤسسي بالوكالة، أن الدائرة تعد خطتها التشغيلية للمبادرات والفعاليات كل عام بما يتلاءم مع احتياجات المتعاملين والشركاء والمجتمع بفئاته وخطط الوحدات التنظيمية ومشاريعها الجارية. وأشار إلى أن الدائرة نظمت 34 فعالية ومبادرة منها 16 مبادرة مع الشركاء، و19 مبادرة مجتمعية، و8 لموظفي الدائرة ومتعامليها. وتنوعت الفعاليات لتشمل مبادرات لدعم القراءة وحملات التبرع بالدم وتوزيعات وجبات إفطار للأسواق الشعبية وغيرها.

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