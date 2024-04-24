«تيراسيل بروبرتيز»: دبي تحافظ على امتيازها وجهة مفضلة للمستثمرين حول العالم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت شركة تيراسيل بروبرتيز، لتطوير العقارات الفاخرة محافظة دبي على امتيازها كوجهة مفضلة للمشترين والمستثمرين حول العالم. وقال أوجوال جويل، مدير مجموعة تيراسيل: إنه مع توجه الأفراد من أصحاب الثروات نحو الاستقرار الجغرافي، تبدو سوق العقارات الفاخرة في دبي أكثر جاذبية بالنسبة إليهم. وتتعزز هذه الفكرة مع حرص القيادة الرشيدة على الحفاظ على المكانة العالمية للدولة، لا سيما وسط الاضطرابات الخارجية والظروف الاقتصادية المتقلبة التي تشهدها المنطقة والعالم.

وأدت المبادرات الطموحة مثل إطلاق برنامج الإقامة الذهبية مع مبادرات أخرى في تحويل هذا الحافز إلى عنصر أكثر جاذبية لدى المستثمرين، مما يتكامل مع بقية العروض وعناصر الجذب الأخرى التي تتيحها الإمارات، بما في ذلك المزايا الضريبية والموقع الجغرافي الاستثنائي وبيئة الأعمال الديناميكية.

استدامة

ويعتقد جويل، في ظل تحول مفهوم الاستدامة إلى أولوية عالمية في السنوات الأخيرة، بأن: «اعتماد منهجية الابتكار تمكّن مطوري العقارات من التميز عن المنافسين في السوق. وتُعد الاستدامة عنصراً محورياً لا يقتصر على الجوانب البيئية فحسب، بل يشمل أيضاً توفير تقنيات مستدامة للمستقبل. ويمكن تمثيل ذلك بتطبيق أحدث وسائل الترفيه والتكنولوجيا المتطورة في العقارات لتوفير مقومات الحياة العصرية ومساحات العيش المريحة».

وانطلاقاً من مساعي تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، تم تأسيس هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي بدبي بهدف تعزيز الممارسات المستدامة على امتداد القطاعات. وتعتقد تيراسيل بروبرتيز بأهمية القطاع العقاري كعنصر أساسي لتحقيق هذا الهدف، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وتستكشف الشركة السبل التي تتيح لها المساهمة في تحقيق تلك الرؤية والاستفادة من منهجيتها المتمحورة حول التصميم لمواصلة دعم التميز العقاري لها ولدولة الإمارات. وتعمل الشركة، باعتبارها مطوراً صغيراً حقق نمواً سريعاً خلال السنوات الخمس الماضية، على إطلاق المزيد من المشاريع التي من المقرر الإعلان عنها في الأشهر المقبلة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز