«متروبوليتان بريميوم بروبرتيز»: توقع نمو العقارات الفاخرة بدبي 15 - 20 % في 2024

المصدر: دبي- البيان

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تتوقع شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز أن ينمو قطاع العقارات الفاخرة بنسبة 15 - 20 % هذا العام، بما يتجاوز النمو الإجمالي المتوقع للسوق بنسبة 10 %. ويعود هذا النمو القوي في قطاع العقارات الفاخرة في دبي إلى عوامل عدة، بما في ذلك المعروض المحدود من الوحدات المتاحة، لا سيما الوحدات العقارية المكتملة.

ويؤدي هذا النقص في الوحدات المتاحة إلى ارتفاع الطلب والأسعار، خاصة في سوق العقارات الثانوية الفاخرة. كما ينجذب المستثمرون أيضاً إلى نمط الحياة الرائد الذي توفره دبي، والذي لا مثيل له على الإطلاق، فضلاً عن السلامة والأمن والسياسات الحكومية الصديقة للمستثمرين، وبيئة الاستثمار الآمنة. وعلاوة على ذلك، تفخر دبي بتقديمها واحد من أفضل العائدات العقارية في العالم، متجاوزة تلك التي توفرها بعض أهم المدن العالمية الكبرى، مثل لندن ونيويورك، مع بقاء أسعار العقارات منخفضة نسبياً مقارنة بتلك المدن والوجهات العالمية. كما تعزز الحوافز الضريبية المميزة جاذبية المدينة للمستثمرين.

وأعلنت Penthouse.ae، القسم المتخصص بتقديم الخدمات العقارية للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية ضمن الشركة عن تحقيق مبيعات قياسية في شهر مارس الفائت،. وقال بيتري مانيلا، رئيس قسم العقارات الفاخرة في Penthouse.ae: «نشهد حالياً طفرة ملحوظة في سوق العقارات الفاخرة في دبي. كما أن ثقة المستثمرين في سوق العقارات الفاخرة بدبي آخذة في الارتفاع. وفيما كان عدد المعاملات العقارية التي تجاوزت قيمة الواحدة منها 10 ملايين دولار في عام 2020، قليلاً للغاية، سجل العام الماضي ارتفاعاً ضخماً في عدد هذه المعاملات لتصل إلى 419 صفقة عقارية، مما يدل على الإقبال المتزايد على العقارات الفاخرة».

وأضاف مانيلا: «وصل الطلب على العقارات فائقة الفخامة إلى أعلى مستوياته، على خلفية محدودية العرض، والعدد المتزايد من المستثمرين العالميين الباحثين عن فرص استثمارية آمنة ومربحة. وتعدد المزايا الرائعة والفريدة من نوعها التي تتمتع بها دبي، من اتصالها العالمي ونمط الحياة الممتاز والبيئة الصديقة للمستثمرين، تعزيز مكانة هذه المدينة كوجهة رائدة للعقارات الفاخرة. ويعكس السوق حالياً هذا المستوى من الطلب، حيث يبلغ متوسط أسعار العقارات على المخطط 15,000 درهم للقدم المربعة، بينما يصل في الوحدات الثانوية إلى 10,000 درهم للقدم المربعة».

ووفقاً للشركة، تعد نخلة جميرا، وجميرا بيتش ريزيدنس، ووسط مدينة دبي، وجزر العالم، ونخلة جبل علي، ومركز دبي المالي العالمي، من أكثر مواقع العقارات الفاخرة رواجاً بين المستثمرين. وكانت أسعار الفلل الفاخرة قد شهدت نمواً ملحوظاً، حيث سجلت الفلل في جزر جميرا زيادة كبيرة في أسعارها خلال العام الماضي بلغت نسبتها 65%. وعلى صعيد سوق العقارات الثانوية، تتمتع الوحدات العقارية في سيكس سينسيز، وبرج سنسوريا وجميرا بيتش ريزيدنس بجاذبية خاصة.

لمست الشركة ازدياد الاهتمام من مشترين من أوروبا وأمريكا وأمريكا الوسطى والجنوبية. ولا تزال العقارات على الواجهات البحرية، والمساكن ذات العلامات التجارية تشهد طلباً كبيراً من المستثمرين.

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