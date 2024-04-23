مايكروسوفت تستعرض أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدفاعات السيبرانية خلال «جيسيك»

المصدر: دبي - البيان

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تعرض مايكروسوفت أحدث تقنيات الأمن الرقمي القائمة على الذكاء الاصطناعي خلال مشاركتها كشريك استراتيجي في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات العالمي «جيسيك جلوبال 2024».

وقال نعيم يزبك، مدير عام مايكروسوفت الإمارات: «حققت ثورة الذكاء الاصطناعي إنجازات رائعة حظيت باهتمام الجميع، لكنها فرضت في الوقت ذاته مخاطر متزايدة. فنحن نشهد المزيد من الهجمات السيبرانية المعقدة التي تدفع المؤسسات إلى تحصين خطوطها الدفاعية وتعزيز أمنها السيبراني مع توخي أقصى درجات الحيطة والحذر لحماية بياناتها الحساسة والحفاظ على مرونة عملياتها التشغيلية.

ونؤمن في مايكروسوفت بأن من شأن الابتكار في مجال الدفاع السيبراني المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي أن يسهم في وضع حد للهجمات السيبرانية المتزايدة على نحو غير مسبوق، لذلك نلتزم ببناء جدار دفاع إلكتروني قائم على الذكاء الاصطناعي بغرض حماية عملائنا ومختلف بلدان العالم. ومن خلال «جيسيك جلوبال 2024»، نعتزم عرض حلولنا الأمنية الشاملة لإبقاء المؤسسات خارج دائرة التهديدات دائمة التطور».

ويضم جناح مايكروسوفت 9 من شركائها بما فيهم شركة «كورام سايبر» و«تراست ويف» و«مجموعة ويزارد» و«42 كرانش» و«BPS» و«كومفولت» و«فورتينت» و«روبريك» بالإضافة إلى «جيت هاب». وتسلط مايكروسوفت الضوء على مساعدها الافتراضي «كوبايلوت المخصص للأمن السيبراني».

وهو من أوائل الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي المصممة خصيصاً لدعم خبراء الحماية الأمنية وتكنولوجيا المعلومات ومساعدتهم في حماية مؤسساتهم على نحوٍ سريع وفقاً للمبادئ الأخلاقية والمسؤولة لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

وبعد أن وضعته الشركة في متناول العموم في اليوم الأول من شهر أبريل للعام 2024، بات بوسع المستخدمين طرح أسئلة الحماية الأمنية على «كوبايلوت» باللغة الطبيعية ليتلقوا إجابات قابلة للتطبيق بخصوص المهام الشائعة للحماية الأمنية وتكنولوجيا المعلومات خلال ثوانٍ قليلة.

وقال طارق حلواني، الرئيس التنفيذي لحلول الشركات لدى مايكروسوفت الإمارات: «تعزز تقنيات الذكاء الاصطناعي قدرتنا على اكتشاف الهجمات الإلكترونية والتصدي لها بنجاح.

ونعكف من خلال حل «كوبايلوت المخصص للأمن السيبراني» على قلب موازين القوى من خلال تمكين الجهات التي تتعرض للهجمات وتعزيز حصونها الدفاعية، وتوفير الساعات والأيام التي تقضيها في البحث ضمن البيانات، عبر تزويدها بتحليلات سريعة خلال دقائق قليلة وتمكينها من اتخاذ القرارات الاستراتيجية. ويرتكز هذا الحل على بيانات واسعة النطاق واستخبارات التهديدات،.

والتي تتضمن ما يزيد على 78 تريليون إشارة أمنية تعالجها مايكروسوفت بشكل يومي، فضلاً عن نماذج لغوية كبيرة تقدم رؤى مخصصة وترسم مسار الخطوات المستقبلية. إننا على ثقة بأن المساعد الافتراضي كوبايلوت، يُمَكّن فرق الحماية الأمنية من قيادة مؤسساتها بكل قوة نحو عصر الذكاء الاصطناعي».

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