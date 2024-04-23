خبراء: «جيسيك جلوبال» بدبي منصة مثالية للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - وام

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تشهد فعاليات النسخة الـ 13 من معرض ومؤتمر جيسيك جلوبال الكثير من ورش العمل ونقاشات المتخصصين حول مستقبل الأمن السيبراني وفرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي «CERT» وكيفية الارتقاء بمستويات الأمن السيبراني في العالم بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تسابقت الشركات العالمية في استعراض أبرز التقنيات الحديثة في مواجهة التهديدات السيبرانية.

وأكد عدد من الخبراء المشاركين في المعرض في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن «جيسيك جلوبال» - الذي انطلقت فعالياته اليوم بمركز دبي التجاري العالمي يلعب دوراً حيوياً في دفع عجلة التعاون الاستراتيجي واستعراض الشركات العالمية لحلولها الأمنية الشاملة لإبقاء المؤسسات خارج دائرة التهديدات دائمة التطور، وأوصوا بضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الأصول والبيانات، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مواجهة التهديدات السيبرانية.

نقاشات ثرية

وأوضحت الدكتورة بشرى البلوشي، مديرة إدارة الحوكمة وإدارة المخاطر في مركز دبي للأمن الإلكتروني - هيئة دبي الرقمية -، أن «جيسيك جلوبال» أحد أهم المؤتمرات على مستوى المنطقة في مجال الأمن السيبراني لافتة إلى المعرض يتميز بالنقاشات الثرية والحوارات المتخصصة فضلاً عن استضافة أكثر من 750 شركة متخصصة تستعرض حلولها الأمنية والتواصل مع المبتكرين وصناع القرار.

ولفتت، إلى أن مركز دبي للأمن الإلكتروني بصفته الشريك الحكومي للمعرض يطلق مبادراته النوعية في «جيسيك جلوبال» وسيتم استعراض تطبيق «أساس» والذي يقيس مدى التزام الجهات الحكومية بنظام أمن وحماية المعلومات بشكل عام ومدى التزامهم بالمواصفات والسياسات المختلفة التي تصدر من مركز دبي للأمن السيبراني، وتوفير نظرة استباقية عن نظم عمل الدوائر الحكومية في إمارة دبي في الالتزام بمعايير الأمن الإلكتروني.

وقال نعيم يزبك، مدير عام مايكروسوفت الإمارات، إن ثورة الذكاء الاصطناعي حققت إنجازات كبيرة حظيت باهتمام الجميع لكنها فرضت في الوقت ذاته مخاطر متزايدة بسبب المزيد من الهجمات السيبرانية المعقدة التي تدفع المؤسسات إلى تحصين خطوطها الدفاعية وتعزيز أمنها السيبراني مع توخي أقصى درجات الحيطة والحذر لحماية بياناتها والحفاظ على مرونة عملياتها التشغيلية.

وأشار إلى أهمية «جيسيك جلوبال»، حيث تستعرض الشركات ومنها مايكروسوفت الحلول الابتكارية في مجال الدفاع السيبراني المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي لوضع حد للهجمات السيبرانية المتزايدة على نحو غير مسبوق والالتزام ببناء جدار دفاع إلكتروني قائم على الذكاء الاصطناعي بغرض حماية العملاء ومختلف بلدان العالم.

وأكد الدكتور ألويسيوس تشيانغ، كبير مسؤولي الأمن السيبراني - هواوي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى - حرص المؤسسات العالمية على استعراض منتجاتها وحلولها في مجال الأمن السيبراني في المعرض حيث يتم عرضها لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وهي 3 مجالات، الأول يتعلق بأمن الشبكة وطرق تأمين العملاء والشركات، وحلول تأمين التخزين من أي برامج فدية الهجمات أو القرصنة، بالإضافة إلى الحلول السحابية الذي يستعين بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وأمن الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد على النماذج السحابية والتي تدعم مختلف السيناريوهات.

منظومة «حارس»

فيما كشف محمد الحرسوسي المدير التنفيذي لشركة سايبر جيت، عن إطلاق منظومة «حارس» للحماية الإلكترونية برعاية مجلس الأمن السيبراني، وهي منظومة تأمن معلومات وشبكات وأجهزة العملاء بغض النظر عن حجمهم، ويلتزم «حارس» على توسيع شريحة خدمة المؤسسات الصغيرة، المتوسطة والكبيرة أيضاً وحمايتهم من المخاطر.

وأوضح أن «جيسيك» منصة مثالية لجميع الشركات العاملة في قطاع حلول الأمن السيبراني ومواجهة تحديات الأنظمة الرقمية خاصة مع التطور التكنولوجي في جميع دول العالم.

في نفس السياق قال توم لاوندز، مدير منطقة الشرق الأوسط لدى «سايبر أرك» شركة رائدة في مجال أمن الهويات، إن الشركة كشفت النقاب خلال مشاركتها في «جيسيك 2024» عن توفير منصة أمن الهويات واستضافتها في مركز بيانات محلي في دولة الإمارات وتسهم الخدمة الجديدة في تعزيز القدرات على دعم احتياجات سيادة البيانات للقطاعات الرئيسية في المنطقة، وتمكين المؤسسات في الدولة من تحسين مستويات الحماية ضد الهجمات المتزايدة التي تشهدها الهويات البشرية والآلية.

وأضاف أن تعريض إمكانية الوصول للخطر وسوء استخدامها يعدان من أبرز تهديدات الأمن الإلكتروني التي تواجهه الشركات اليوم، وتسهم المنصة الجديدة في تقليل المخاطر التي تواجه جميع المؤسسات، وضمان تبسيط وتحسين عملية اتخاذ قرارات الاستثمار في الأمن الإلكتروني وتأمين جميع أنواع الهويات البشرية والآلية.

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