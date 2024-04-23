«إي آند» تقر سياسة توزيع أرباح تصاعدية بزيادة 3 فلس لكل سهم سنوياً لمدة 3 سنوات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة «إي آند» موافقة المساهمين على السياسة الجديدة المقترحة من قِبل مجلس الإدارة لتوزيع أرباح الأسهم على أساس تصاعدي بقيمة 3 فلس لكل سهم سنوياً بدءاً من السنة المالية 2024 ولمدة ثلاث سنوات، لتصل توزيعات الأرباح إلى 89 فلس لكل سهم بحلول السنة المالية 2026.

واعتمدت الجمعية العمومية كذلك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 40 فلس لكل سهم عن النصف الثاني من العام 2023، ليصل إجمالي الأرباح الموزعة إلى 80 فلس لكل سهم عن السنة المالية 2023.

وقامت الجمعية العمومية أيضاً، بانتخاب 4 أعضاء لمجلس الإدارة لشغل المقاعد الأربعة غير المخصّصة لمساهم الحكومة، حيث تم انتخاب كل من: أحمد محمد سلطان بن سرور الظاهري، وعبد المنعم بن عيسى بن ناصر السركال، وخالد عبد الواحد حسن الرستماني، وعتيبة خلف أحمد خلف العتيبة.

واصلت «إي آند» في العام 2023 رحلة تحولها إلى مجموعة تكنولوجيا رائدة عالمياً حيث أظهرت أداءً مالياً قوياً بإيرادات موحدة بلغت 53.8 مليار درهم وصافي أرباح قياسي بقيمة 10.3 مليار درهم لتبرهن نجاح استراتيجية أعمالها. وتجلى التطور المتسارع للمجموعة بتصنيفها العلامة التجارية الأسرع نمواً في قطاع التكنولوجيا ومحفظة العلامات التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفقاً لتقرير «براند فاينانس» للعام 2024.

وقال جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة «إي آند»: «نجدد التزامنا بمواصلة الجهود لتكون «إي آند» مثالاً يحتذى به في الابتكار والتقدم والنمو، انسجاماً مع رؤيتنا للمستقبل المدعومة بالتقدم التكنولوجي وروح الابتكار، بما يصبو إلى تعزيز التنمية المستدامة للأعمال وقيادة التحول الرقمي. كما نهدف من خلال توسيع محفظة الأعمال الدولية، وتوفير الخدمات والحلول الرقمية الجديدة إلى تأمين منظومة تكنولوجية تعمل على تمكين وإثراء حياة أكثر من 170 مليون مشترك في خدمات المجموعة حول العالم».

وتعزو «إي آند» الإنجازات والنجاحات التي حققتها إلى التزامها بالمبادرات الاستراتيجية وخبراتها الطويلة في الأسواق التي تتواجد بها، ما يؤكد مرونة المجموعة وسرعة تفاعلها مع التطورات ومواجهة التحديات. وإلى جانب صافي الأرباح القياسي، يتجلى ذلك النجاح بارتفاع الإيرادات الموحدة للمجموعة خلال عام 2023 بنسبة 2.5 بالمئة سنوياً لتصل إلى 53.8 مليار درهم، ما يسلط الضوء على الجهود القوية للمجموعة.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند»: «أن الأداء القوي الذي حققته إي آند في العام 2023، يعدّ شهادةً على نجاح استراتيجية التحوُّل التي تبنتها المجموعة إلى جانب تركيزها على الشراكات الاستراتيجية وعمليات الاستحواذ المدروسة. إن تركيز المجموعة المستمر على الارتقاء بتجربة العملاء الشاملة، ودخول قطاعات تكنولوجية جديدة موازية لقطاع الاتصالات، والسعي اللامحدود لتبني أحدث توجهات التكنولوجيا قد ساهم في النجاح الاستثنائي لـ «إي آند» في العام الماضي».

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