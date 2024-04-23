تجارب وفعاليات مميزة لعشاق الطعام في مهرجان دبي للمأكولات

المصدر: دبي ـ البيان

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تتواصل رحلة مهرجان دبي للمأكولات المليئة بالتجارب والفعاليات الرائعة لتمكّن عشّاق الطعام من الاستمتاع بأجواء فريدة تعكس تنوع عالم المأكولات وفنون الطهي في دبي، وذلك حتى 12 مايو المقبل.

ويمكن خلال هذا الأسبوع الاستمتاع بعدد من فعاليات المهرجان المميزة ومن ضمنها، «طبق بـ10 دراهم»، حيث انطلقت الدورة الجديدة من هذه الفعالية المميزة بالتعاون مع عدد كبير من المطاعم في جميع أنحاء المدينة، حيث يمكن للجميع تذوق أشهى الأطباق المميزة مقابل 10 دراهم فقط. وتتيح هذه الفعالية الرائعة لعشاق الطعام الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الوجبات الفاخرة مقابل أسعار في متناول الجميع. وتعكس هذه الفعالية عالم المأكولات الغني والمتنوع في دبي والذي يشمل المطاعم العالمية والمحلية وحتى عربات الطعام في الشوارع.

قدّمت فعالية «رحلة في عالم المذاقات» في أسبوعها الأول سلسلة من الأنشطة الحصرية لتناول الطعام الفاخر مع طهاة مشهورين في مطاعم مرموقة خلال الأيام القليلة الأولى من مهرجان دبي للمأكولات. وتضمنت أنشطة هذا الأسبوع «العشاء التعاوني» من إعداد الشيف «محمد أورفلي» والشيف «شين ديليا»، حيث يتعاونان لليلة واحدة فقط لتقديم تجربة عشاء تتضمن مكونات محلية وأحدث تقنيات الطهي المعاصرة في مطعم «أورفلي بروز بيسترو».

وهناك أيضاً «طاولة الشيف» في مطعم «أليسي» مع أفضل أطباق الكافيار، وقوائم تذوق الطعام المميزة في «بيلكانتو» التي تقدّم للضيوف أفضل النكهات الإيطالية بشكل حصري، إضافة إلى فعالية التعاون في عالم الطهي بين الشيف «كاتسويا» والشيف «يامانوتي» مع الاستمتاع بمجموعة من الأطباق الفرنسية والإيطالية واليونانية على يد الشيف «ناثان» والشيف «إيمانويل» في المرابع العربية 2.

وانطلق أيضاً برنامج خاص على مستوى المدينة في نهاية هذا الأسبوع، حيث قدّمت المطاعم والفنادق والوجهات السياحية أطباقاً وأنشطة فريدة ضمن فعاليات مهرجان دبي للمأكولات. وتضمنت الفعاليات مهرجان السطوة للمأكولات، الذي يستمر طوال فترة المهرجان، إضافة إلى «العشاء التعاوني» الذي يقدمه الطاهيان الإسبانيان «سيرجيو وخافيير توريس»، من مطعم كوثينا إيرمانوس توريس في برشلونة والطاهي «جريجوار بيرجر» من مطعم «أوسيانو» في أتلانتس النخلة. كما أقيمت فعالية «تجربة الإفطار» من مطعم «إليفن غرين» والتي أتاحت للزوار تناول كل ما يمكنهم في وجبة الإفطار مقابل 150 درهماً فقط، وستتكرر هذه الفعالية للمرة الأخيرة في وقت لاحق من المهرجان. وقد انطلقت سلسلة تجارب «الإفطار على الشاطئ» تحت أشعة الشمس على شاطئ البحر في مطاعم جميرا بيتش ريزيدنس. ويحفل المهرجان بعروض التجزئة الترويجية، والتخفيضات الكبيرة، إلى جانب الكثير من الأنشطة عبر الإنترنت، وفي المتاجر بمراكز التسوق الكبيرة بالمدينة. وتتواصل الفعاليات المميزة على مدار الأسبوع ومنها:

رحلة في عالم المذاقات

- العشاء التعاوني: تناول عشاءً فاخراً من خلال الاختيار من بين ثمانية أطباق من مأكولات البحر الأبيض المتوسط وكذلك اللبنانية التي يعدها رئيس الطهاة «سونو كويتهارا» مع الشيف «جريج معلوف» في «مطعم وصالة رايا» في 26 و27 أبريل.

- طاولة الشيف: استمتع بالنكهات الرائعة مع المكونات الطازجة وذات الجودة العالية في مطعم «أليسي»، إضافة إلى أفخر أنواع الكافيار وذلك حتى 26 أبريل.

- قوائم التذوق: في «بيلكانتو»، حيث سيتذوق الضيوف أشهى الأطباق والنكهات الإيطالية في تجربة حصرية في 26 أبريل.

- حصص الطهي المتقدمة: يمكن للجميع صقل مهاراتهم في تحضير المعجنات من خلال حصص الطهي المتقدمة في مطعم «جوزيت» حتى الغد.

- التعاون في عالم الطهي: يمكن التوجه إلى فندق «25 أورز» في 26 أبريل للاستمتاع بأشهى المأكولات اللاتينية التي يقدمها الطهاة «كوف»، و«أندريا» و«إستيبان»، أو تذوق البيتزا الفاخرة من مطعم «بوسولا بيتزيريا» مع الشيف «دافيدي سيفيتيلو» الحائز على العديد من الجوائز حتى 26 أبريل. كما يقدّم المهرجان فرصة فريدة من نوعها لتناول الطعام في «تايم آوت ماركت» مع الشيف «أليكس» والشيف «هيليو» بعد الغد.

«كانتين الشاطئ»

تعود فعالية «كانتين الشاطئ» برعاية اتصالات من &e، الوجهة المفضلة لتناول الطعام على شاطئ البحر في دبي، ضمن الدورة الحادية عشرة من مهرجان دبي للمأكولات، وذلك خلال الفترة من الخميس 25 أبريل حتى الأحد 12 مايو وذلك بالتعاون مع Brag. وتتميز الفعالية بالأجواء الاحتفالية المرحة وتقدّم الكثير من تجارب الطعام والأنشطة الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة على شاطئ جميرا الخلاب خلف سنست مول مباشرةً. ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بتجربة نادي الشاطئ، وورش العمل، والحفلات الغنائية، ودروس الصحة والتمارين الرياضية، ومنطقة الألعاب المخصصة للأطفال، إضافة إلى التعرف على الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي «لقطات شهية في دبي».

أسبوع دبي للمطاعم

سيقدم أسبوع دبي للمطاعم، إحدى أبرز الفعاليات المفضلة في مهرجان دبي للمأكولات، في الفترة من 26 أبريل حتى 12 مايو، قوائم طعام مختارة خصيصاً من أكثر من 60 مطعماً ضمن أفضل المطاعم في دبي بأسعار تنافسية، بدءاً من وجهات تناول الطعام الفاخرة الراقية وصولاً إلى المطاعم الإماراتية المميزة. وستشمل عروض الغداء من المطاعم المشاركة طبقين بسعر 125 درهماً للشخص، أما قائمة العشاء فتشمل ثلاثة أطباق بسعر 250 درهماً للشخص الواحد.

برنامج حافل

يمكن للجميع الاستمتاع بتجارب مميزة لتناول الطعام في مول الإمارات، حيث تتوفر مجموعة متنوعة من خيارات الطعام والمشروبات. وسيحصل زوار المول أيضاً على استرداد نقدي خاص بنسبة 25% خلال مهرجان دبي للمأكولات عبر تطبيق SHARE.

ويمكن تناول وجبة شهية ومميزة مكونة من ثلاثة أطباق في «مطعم وصالة فيفالدي» في فندق وأبراج شيراتون خور دبي، والذي يقدّم أفضل المأكولات الإيطالية بلمسة عصرية مصممة لتلبية المتطلبات والتفضيلات الغذائية المتنوعة.

وتقدّم منصة «كريم» تخفيضات بنسبة 35% عند إنفاق 99 درهماً أو أكثر لدى بعض المطاعم الأشهر في دبي مع حملة FEAST من كريم، ما يتيح للجميع تناول أشهى المأكولات المعاصرة أو الأطباق التقليدية بأسعار تنافسية في المنزل. وتشارك في الحملة مجموعة مختارة من المطاعم الفاخرة الأكثر شهرة في دبي.

وتقدم المطاعم المشاركة في حملة Careem's FEAST، والتي تعد من أفضل المطاعم في المدينة تخفيضات بنسبة 35% عند إنفاق 99 درهماً أو أكثر. استكشفوا خيارات المأكولات المتنوعة بأسعار رائعة. سواء كنتم تحبون المأكولات المعاصرة أو الأطباق التقليدية، فإن خيار FEAST الذي يقدمه تطبيق Careem يجعل تناول الطعام في الخارج أفضل. استمتع بتجربة تناول الطعام المميزة في المنزل مع TOP CHOICES Careem’s، والتي تضم مجموعة مختارة من المطاعم الفاخرة الأكثر شهرة في دبي والمصممة خصيصاً لأولئك الذين يبحثون عن تجربة تناول طعام رائعة.

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