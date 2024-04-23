عمومية «أغذية» تقر توزيع أرباح نقدية وأسهم منحة عن 2023

المصدر: أبوظبي - وام

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عقدت مجموعة أغذية، الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية حيث وافق المساهمون على النتائج المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بالإضافة إلى كافة التوصيات الأخرى المقدمة من مجلس الإدارة، بما في ذلك توزيعات الأرباح بقيمة 18.5 فلساً لكل سهم عن السنة المالية، بالإضافة إلي أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال.

وقامت المجموعة سابقاً بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 8.25 فلساً لكل سهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 65.31 مليون درهم، تماشياً مع سياسة المجموعة الخاصة بتوزيع الأرباح النصف سنوية، وبلغ إجمالي الأرباح الموزعة للعام 146.5 مليون درهم، مما يعكس زيادة بنسبة 12% مقارنة بالأرباح السنوية الموزعة في عام 2022.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية إن المجموعة حققت أداء مالي قوي في عام 2023،و نحن نعمل علي أن يستفيد المساهمين من نتائج أعمالنا الناجحة من خلال توزيع الأرباح النقدية والأسهم، ويتماشى هذا الاختيار الاستراتيجي مع التزامنا الدائم بإعطاء الأولوية لخلق قيمة للمساهمين وتحقيق رؤيتنا الإستراتيجية الممتدة لعام 2025 وما بعدها.

من جانبه، قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي للمجموعة إنه في عام 2023، قمنا بتنفيذ جميع محركات النمو الرئيسية مع التركيز المستمر على دعم إستراتيجية الذهاب إلى السوق لدينا، وتقديم الخدمات لعملائنا، والريادة في الابتكار لتسريع نمونا، الآن وفي المستقبل. تدخل أغذية العام الجديد بأسس قوية للغاية، وخطط نمو استراتيجية واضحة، وفي وقت يتسم بالتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة، تظل مجموعة أغذية ثابتة الخطى؛ مستمتعة بمكانة ريادية راسخة إقليمياً وأكثر مرونة من أي وقت مضى، وهذا يمنحنا الثقة في قدرتنا على التغلب على الاضطرابات غير المتوقعة، مع الحفاظ على إلتزامنا بتوسيع قدراتنا، وقيادة الابتكار والكفاءات، وتعزيز النمو، ومواصلة خلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة.

وأعلنت مجموعة أغذية مؤخراً عن نتائجها المالية لعام 2023، متجاوزة النطاقات الإرشادية بنسبة نمو تتخطي 12% علي أساس سنوي ليصل إلى 4.56 مليار درهم. كما إرتفع هامش أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 113 نقطة أساس ليصل إلي 15.1%، مدفوعة بالنمو القياسي في قطاعات الوجبات الخفيفة والمياه والأغذية. هذا وقد أعلنت المجموعة أيضًا عن نمو هامش صافي الربح الأساسي بمقدار 80 نقطة أساس ليصل إلى 7.5%. وفي سياق متصل، حافظت الميزانية العمومية لمجموعة أغذية على قوتها، حيث بلغ النقد وما يعادله 0.6 مليار درهم.

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