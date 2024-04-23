الكشف عن مشروع «بن غاطي هيلز» الأكبر داخل المنطقة 29 ابريل

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تطلق شركة بن غاطي للتطوير، أضخم المشاريع في إمارة دبي، ومن المقرر أن يصبح مشروع «بن غاطي هيلز» التطوير الأكبر داخل المنطقة.

وستكشف «بن غاطي» عن تفاصيل المشروع من خلال حفل إطلاق حصري سيقام 29 أبريل في منتجع فور سيزونز دبي في جميرا بيتش في تمام الساعة السادسة مساءً والذي سيتبعه حفل مبيعات سيمتد إلى أربعة أيام.

وسيضم المشروع إجمالي 1666 وحدة سكنية و21 محلًا تجاريًا. مستوحاة من الخطوط الطبيعية للتضاريس، يسعى «بن غاطي هيلز» إلى التقاط الأجواء الهادئة للتلال المتموجة وترجمتها إلى تحفة معمارية تجسد روح الهدوء وسط صخب الحياة في إمارة دبي.

وسيحتوي «بن غاطي هيلز» على حمامات سباحة خاصة وحدائق سماوية متداخلة مع نسيج الهيكل المعماري مما يوفر حصرية فريدة للمشروع. وسوف يتباهى بثروة من التجارب المخصصة ضمن طابق المرافق الذي صمم بدقة عالية لتلبية كل وسائل الراحة. ويمكن للمقيمين والضيوف الاستمتاع بتجربة حصرية من خلال المرافق المميزة في هذا المشروع، مثل تجربة الشاطئ الخاص والتأمل في وسط حدائق الزن الهادئة. كما سيوفر المشروع مجموعة واسعة من الملاعب لعشاق الرياضة بالإضافة إلى جناح ومركز صحي ومنطقة لعب للأطفال للباحثين عن الترفيه لهم ولعائلتهم.

تبرز المنطقة كموقع بارز لهذا المشروع الرائد، والذي يقع في موقع استراتيجي على مقربة من نقاط الدخول والخروج في المجتمع. يقع المشروع مقابل دبي هيلز مول المرموق وسيكون على مقربة من الفنادق الفخمة مما يزيد من جاذبيته وبروزه وسط المناظر الطبيعية النابضة بالحياة في المدينة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي، محمد بن غاطي: يسعدنا أن نعلن عن الكشف عن مشروعنا الأول بالقرب من دبي هيلز في منطقة مجمع دبي للعلوم. ونحن على ثقة كبيرة من أن بن غاطي هيلز لن يجتذب المستثمرين المميزين الذين يبحثون عن فرص حصرية ومربحة فحسب، بل ستعيد في نهاية المطاف تعريف المشهد العقاري الديناميكي في مدينة دبي. وأضاف: «نحن متحمسون للغاية للكشف عن كافة تفاصيل هذه التحفة المعمارية قريبًا في حفل إطلاق حصري».

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