«آي إي سي تيليكوم» تستشرف حقبة جديدة لقطاع الإغاثة والاتصالات الإنسانية

المصدر: دبي - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت مجموعة «آي إي سي تيليكوم»، شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية، عن «Skyphone»، أحدث ابتكارات الثريا والذي يتوقع أن يحدث نقلة غير مسبوقة في مجال الاستجابة للطواريء والإغاثة الإنسانية وأن يفتح فرصاً جديدة للاتصالات الحرجة.

ويعتبر «Skyphone» أول هاتف ذكي على الإطلاق بميزة الاتصال الخلوي والاتصال عبر الأقمار الصناعية. استناداً لهذا التعاون، ستعزز خدمات القيمة المضافة من آي إي سي تيليكوم من عمل «Skyphone» لتمكين المستجيبين الأوائل ومديري المخيمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بتوفير اتصالات مرنة وموثوقة. وقد تم الكشف عن «Skyphone» في دول مجلس التعاون الخليجي على هامش فعاليات معرض ومؤتمر دبي الدولي العشرين للإغاثة والتطوير (ديهاد)، الذي يقام في الفترة من 23 إلى 25 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي.

يشهد الوصول الرقمي توسعاً مطرداً في جميع أنحاء العالم - مع 5.35 مليار شخص يستخدمون الإنترنت في عام 2024 و97 مليون مستخدم جديد متصلون بالإنترنت لأول مرة في عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 1.8% خلال العام الماضي. تجاوز اعتماد الإنترنت في أمريكا الشمالية وأوروبا علامة 90٪ بينما بالنسبة لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 99٪. على الرغم من التقدم العالمي نحو الاتصال بالإنترنت، فمن المؤسف أن ثلث سكان العالم لا يزالون غير قادرين على الوصول إلى الإنترنت. ويقيم معظمهم في المناطق التي تجري فيها عمليات المساعدة.

ويؤكد تصاعد مخاطر الكوارث الطبيعية والتوترات الجيوسياسية المتزايدة الحاجة الماسة للمساعدة الإنسانية. وفي الواقع، لا تزال الصراعات المسلحة تؤثر على 14 دولة من أقل دول العالم اتصالاً. ومع مواجهة عمليات المساعدات لضغوط متزايدة، أصبحت المخاوف المتعلقة بالميزانية ذات أهمية قصوى. تتطلب عمليات المنظمات غير الحكومية حلولاً يمكن الاعتماد عليها وقابلة للنشر بسهولة ولا تتطلب بنية تحتية داعمة كبيرة. يقع Skyphone في موقع مثالي لتلبية هذا الطلب.

بفضل غلافه المقاوم للغبار والماء، وبمفضل ميزة الاتصال السلس، يُعتبر «Skyphone» مثالياً لمهام الإغاثة الإنسانية والمهام الحرجة. على غرار الهاتف الذكي، يوفر “Skyphone” إعدادات الصوت وخدمة والبيانات عبر تغطية النظام العالمي لاتصالات الهواتف المحمولة (GSM). في عام 2024، سيتمكن المستخدمون من استخدام جميع أنواع التطبيقات على هاتف «Skyphone» بالإضافة إلى خدمة الاتصال المباشر من جهاز لآخر عبر الأقمار الصناعية، ودعم المكالمات والرسائل النصية القصيرة، مع إضافة إنترنت الأشياء والرسائل النصية في عام 2025.

تلتزم «آي إي سي تيليكوم» منذ ما يقرب من ثلاثة عقود بتوفير حلول الاتصال للقطاع الإنساني، وتخطط الشركة للارتقاء بقدرات “Skyphone” إلى مستويات جديدة وذلك بتوفير ميزة الضغط والتحدث (PTT) والتتبع عبر نفس الجهاز إيماناً من الشركة بأهمية هذه الميزات للمهام الحرجة، ودعم الاتصالات الجماعية الفعالة من حيث التكلفة، والتوزيع الفوري للتحديثات المهمة، وتعزيز قدرة المقر الرئيسي على مراقبة الموقع الجغرافي للمستخدم في الوقت الفعلي.

ومن جهته، أعرب نبيل بن سوسيه، المدير التجاري لمجموعة آي إي سي تيليكوم، عن سعادته بالتعاون المشترك مع الثريا لإطلاق «Skyphone»، قائلاً: «عندما تقع أي كارثة، فإن الاستجابة السريعة هي كل ما يهم. تمكّن ميزة الضغط والتحدث من استخدام «Skyphone» كجهاز راديو، مما يسهل تنسيق عمليات الإنقاذ. ولا يتوقف الأمر هنا إذ يوفر تتبع نظام تحديد المواقع العالمي بدوره إمكانية رؤية عمليات نشر الفرق، مما يساعد المقرات الرئيسية على مراقبة تقدم فرقها وإرسال التعزيزات إلى مستخدم معين بمجرد تلقي أي تنبيه. أما بالنسبة للمهام طويلة المدى، مثل المخيمات الإنسانية أو برامج الدعم الاجتماعي، سيكون «Skyphone» (المدعوم من Traskat)، بمثابة أداة قوية لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الخدمات اللوجستية وتسهيل التعاون الميداني.»

يتضمن حل «Traksat PTT» للضغط والتحدث وحدة لإدارة الهاتف عن بعد مع تطبيق سلس وسهل الاستخدام. في وضعية القمر الاصطناعي، يتيح «Traksat» خدمات الضغط والتحدث والسياج الجغرافي والإشعارات الفورية وميزة «SOS» لرسائل الإغاثة، والرسائل ثنائية الاتجاه وغير ذلك الكثير. وفي الوضعية الخلوية، سيدعم «Traksat» حل الضغط والتحدث وميزة تبادل الوسائط المتعددة ومكالمات الفيديو عبر «Skyphone».

يتوافق إطلاق “Skyphnoe” مع الاستراتيجية الطموحة للاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية “D2D” من ياه سات، والتي تهدف إلى تمكين مستخدمي الهواتف الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء في جميع أنحاء العالم من الاستفادة من القدرات المتفوقة لتقنيات الفضاء أينما كانوا.

سيتم إطلاق الهاتف الجديد للاستخدام في سبتمبر 2024، ويتم عرض الوحدة التجريبية في جناح الثريا وآي إي سي تيليكوم المشترك في معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير هذا الأسبوع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز