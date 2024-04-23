1.66 مليار درهم أرباح «دبي الإسلامي» في الربع الأول بارتفاع 11%

المصدر: دبي - البيان

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327 مليار درهم الميزانية العمومية بزيادة 4%

5.6 مليار درهم إجمالي الدخل بارتفاع 27%

236 مليار درهم ودائع المتعاملين بزيادة 6.2%

21.2 مليار درهم التمويلات الجديدة بنمو 2%

أعلن بنك دبي الإسلامي، عن نتائجه المالية للربع الأول من العام 2024، محققاً 1.66 مليار درهم بارتفاع 11% مقارنة مع 1.50 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي.

وسجل صافي الأرباح (ما قبل الضريبة) نموًا بنسبة 22% على أساس سنوي، ليصل إلى 1,85 مليار درهم، نتيجة لارتفاع إجمالي الدخل وتراجع رسوم انخفاض القيمة.

وبلغ صافي التمويلات واستثمارات الصكوك بنمو نسبته 3% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 277 مليار درهم، كما وصل إجمالي الاكتتابات واستثمارات الصكوك الجديدة في الربع الأول من عام 2024 إلى 21.1 مليار درهم، مقارنة مع 20.8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وشهد هذا الفصل من العام نموًا صافيًا في التمويلات الجديدة ومدفوعات الصكوك لتصل إلى 8.9 مليار درهم مقارنة بـ 1.9 مليار درهم في العام السابق.

وبلغ إجمالي الدخل 5,60 مليار درهم مقارنة بـ4,43 مليار درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 26.5% على أساس سنوي.

وحقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 8.8% على أساس سنوي ليصل إلى 2,998 مليار درهم.

وبلغ صافي الأرباح التشغيلية 2,14 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 6.7% على أساس سنوي مقارنة مع 2,01 مليار درهم في الربع الأول من عام 2023.

وشهدت الميزانية العمومية توسعاً قوياً بنسبة 4% حتى تاريخه من العام لتصل إلى 327 مليار درهم.

وسجلت ودائع المتعاملين نمواً قوياً لتصل إلى 236 مليار درهم، بزيادة قدرها 6% حتى تاريخه من العام، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 38% من قاعدة ودائع بنك دبي الإسلامي.

وتراجعت خسائر انخفاض القيمة لتصل إلى 299 مليون درهم مقارنة مع 496 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023، بانخفاض كبير قدره 40% على أساس سنوي.

وانخفض معدل التمويلات غير العاملة إلى 4.97% مقارنة مع 5.40% في نهاية عام 2023، أي أقل بـِ 43 نقطة أساس حتى تاريخه من العام. وارتفعت التغطية النقدية إلى 93% بزيادة 300 نقطة أساس حتى تاريخه من العام.

وارتفع معدل التكلفة إلى الدخل بشكل طفيف بواقع 120 نقطة أساس حتى تاريخه من العام، و140 نقطة أساس على أساس سنوي، ليصل إلى 28.3% مع استمرار البنك في بناء موارده في المجالات والوظائف الرئيسية بما يتماشى مع استراتيجيته للنمو.

وحافظت السيولة على مستويات صحية مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 167.6%.

وحافظت معدلات العوائد على الموجودات والعوائد على حقوق الملكية الملموسة (ما قبل الضريبة) على قوتها عند 2.3% بارتفاع بلغ 20 نقطة أساس حتى تاريخه من العام و20.4% بارتفاع بلغ 40 نقطة أساس حتى تاريخه من العام، على التوالي.

•بلغ معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) 13.1% (بارتفاع بلغ 30 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، ووصل معدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 17.5% (بارتفاع بلغ 20 نقطة أساس حتى تاريخه من العام).

وأعلن البنك التوصل إلى تسوية مع شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية، سيحصل البنك بموجبها على مقابلٍ نقديٍ وسندات «هولدكو» كتسوية لمطالبات معينة.

نمو اقتصادي

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، على الرغم من الظروف الصعبة في السوق على خلفية بيئة المعدلات المرتفعة والاضطرابات الجيوسياسية، حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على صمودها مستمرة بنموها الاقتصادي مع تعزز الثقة في الأعمال التجارية، وزيادة التدفقات المالية من السياحة، وتوسيع مستويات مؤشر مديري المشتريات. وشهدت السوق المالية المحلية أنشطة قوية من عمليات إدراج جديدة، وكذلك من مؤسسات حققت عائدات جيدة للمساهمين والمستثمرين. ولا يزال النظام المصرفي في الدولة يتمتع برسملة جيدة مدعومًا بارتفاع الإيرادات مع استقرار التمويل والسيولة.

وأضاف، وحافظ بنك دبي الإسلامي على مكانته كلاعبٍ قوي وصلبٍ في السوق. وعلى الرغم من طرح ضريبة الشركات والبدء باحتسابها ضمن إيراداتنا، فضلاً عن التوترات الإقليمية، فقد تمكن البنك من تحقيق صافي أرباح (ما قبل الضريبة) بقيمة 1.85 مليار درهم، محققاً نمواً قوياً بنسبة 22% على أساس سنوي.

استقرار مالي

وقال الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، لا تزال الأسواق العالمية متقلبة مع ارتفاع مستويات التضخم وعدم الاستقرار الإقليمي، مما أدى إلى المزيد من التحديات التجارية. وحافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على قوتها، التي لم تتأثر كثيراً بالأحداث العالمية، مدعومة بأسس قوية للأعمال وبسياسات اقتصادية حكيمة مهدت الطريق لتحقيق نمو مستمر في كل من القطاعين العام والخاص على مدى السنوات القليلة الماضية. وحافظ القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة على صحته واستقراره المالي، ليستمر في دعم نمو الائتمان في القطاعات الرئيسية مثل الإنشاءات والتصنيع بالإضافة إلى قطاعات تجارة التجزئة والجملة.

وأضاف، واصلت الميزانية العمومية للبنك التوسع لتصل الآن إلى 327 مليار درهم، مما يمثل نمواً مستقراً نسبته 4% حتى تاريخه من العام. وقد تم دعم نمو البنك بتمويلات جديدة عبر الأعمال الرئيسية بلغت قيمتها 21 مليار درهم خلال هذا الربع. ونحن نواصل تعزيز دفتر الدخل الثابت لدينا من خلال محفظة الصكوك التي وصلت الآن إلى 76 مليار درهم، مسجلة زيادة كبيرة نسبتها 11% منذ بداية العام وحتى تاريخه.

ويسرنا توصل بنك دبي الإسلامي إلى تسوية بشأن تعرضه لشركة «إن إم سي» للرعاية الصحية، أدت إلى تحسن في جميع مقاييس جودة الموجودات.

كما يهمني الإشارة إلى أن تطلعاتنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لا تزال تحظى باهتمام بالغ، مع نجاحنا بإصدار ثالث صكوك مستدامة بقيمة مليار دولار، ليصل إجمالي إصداراتنا للصكوك المستدامة الآن إلى 2.75 مليار دولار. وعلاوة على ذلك، لعب البنك دور مدير رئيسي مشترك ومدير اكتتاب في العديد من صفقات الصكوك المستدامة، حيث قام بترتيب تمويلات بقيمة 1.85 مليار دولار لمصدري صكوك ضمن المنطقة خلال هذا الربع، مما يعكس قدراتنا القوية في أسواق رأس المال الإسلامية الخضراء والمستدامة.

الأداء التشغيلي

ارتفع إجمالي دخل البنك في الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى 5,60 مليار درهم، بنمو قوي نسبته 27% على أساس سنوي، مقارنة مع 4,43 مليار درهم إمارتي في الفترة نفسها من العام السابق. وارتفع الدخل غير الممول بنسبة 44% على أساس سنوي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مدعوماً بالرسوم والعمولات والدخل من أنشطة أخرى حققت مكاسب بنود لمرة واحدة. وسجل صافي الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 2,99 مليار درهم، مقارنة مع 2,75 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 7% على أساس سنوي، لتصل إلى 2,14 مليار درهم مقابل 2,01 مليار درهم. وبلغت رسوم انخفاض القيمة 299 مليون درهم بانخفاض ملحوظ نسبته 40% على أساس سنوي.

وبلغت النفقات التشغيلية 849 مليون درهم هذا الربع من العام مقابل 742 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق بزيادة بلغت نسبتها 14.4% على أساس سنوي، وذلك على خلفية ارتفاع الأجور والنفقات الإدارية. وبلغ معدل التكلفة إلى الدخل 28.3% بزيادة قدرها 140 نقطة أساس على أساس سنوي.

ارتفع صافي الأرباح (ما قبل الضريبة) بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 1,85 مليار درهم.

وبلغ هامش صافي الأرباح 3.0%، تماشيًا مع أهداف العام بأكمله. كما بلغ معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية الملموسة (ما قبل الضريبة) 2.3% بارتفاع بلغ 20 نقطة أساس حتى تاريخه من العام، و20.4% بارتفاع بلغ 40 نقطة أساس حتى تاريخه من العام، على التوالي.

اتجاهات الميزانية العمومية

بلغ صافي التمويلات واستثمارات الصكوك 277 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3.3% حتى تاريخه مقارنة مع 268 مليار درهم إماراتي للسنة المالية 2023.

كما شهد بنك دبي الإسلامي نمواً سنوياً مستقراً في إجمالي التمويلات الجديدة والصكوك خلال الربع الأول من عام 2024، لتصل إلى حوالي 21.2 مليار درهم، بزيادة بلغت نحو 2% مقارنة مع 20.8 مليار درهم في الربع الأول من عام 2023. وسجلت الاكتتابات الجديدة لتمويل الأفراد نمواً بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 6.2 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بأنشطة التمويل الشخصي وتمويل السيارات وقفزة في التمويل العقاري. وعلى صعيد آخر، بلغت التمويلات المؤسسية الجديدة 7.2 مليار درهم. واستمرت عمليات السداد الروتينية للتمويلات المؤسسية خلال هذه الفترة بتحقيق تدفقات مالية بمعدل أبطأ بما مجموعه 8.7 مليار درهم، منخفضة من 13.6 مليار درهم في الربع الأول من عام 2023. وبالإضافة إلى ذلك، استمر تراجع زخم التسويات المبكرة خلال الفترة بنسبة 27% على أساس سنوي ليصل إلى 3.2 مليار درهم مقارنة مع 4.3 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي. وقد أدى ذلك إلى نمو إضافي إيجابي في صافي التمويلات بقيمة 1.5 مليار درهم في محفظة بنك دبي الإسلامي خلال الربع الأول من عام 2024.

وسجلت ودائع المتعاملين 236 مليار درهم بزيادة قدرها 6.2% حتى تاريخه من العام. وبلغت الحسابات الجارية وحسابات التوفير 89 مليار درهم بزيادة قدرها 9.1% حتى تاريخه من العام لتمثل حوالي 38% من الودائع. واستمر التحول إلى ودائع الوكالة (الودائع الاستثمارية) خلال العام، وذلك بسبب المعدلات العالمية الحالية. وبلغت نسبة تغطية السيولة 167.6% منخفضة من 188.7% للسنة المالية 2023، ولكنها بقيت أعلى من المتطلبات التنظيمية، مما يعكس قوة سيولة البنك.

وتحسنت نسبة التمويلات غير العاملة لتبلغ 4.97%، بانخفاضٍ معدله 43 نقطة أساس مقارنة مع 5.40% في السنة المالية 2023. وانخفضت القيمة المطلقة للتمويلات غير العاملة بنسبة 7.6% من 11.5 مليار درهم في نهاية عام 2023 لتصل إلى 10.6 مليار درهم. ويعزى هذا التحسن في المقام الأول إلى التسوية التي توصل إليها بنك دبي الإسلامي مع شركة «إن أم سي» للرعاية الصحية والتي سيحصل بموجبها على مقابلٍ نقدي وحصة في «هولدكو» مقابل التعرض المستحق. وبناء على ذلك، تحسنت نسبة تغطية بنك دبي الإسلامي بشكل ملحوظ منذ بداية العام وحتى تاريخه بمقدار 300 نقطة أساس لتصل إلى 93%.

وسجلت تمويلات المرحلة الأولى نمواً بنسبة 1% لتبلغ الآن 184 مليار درهم، بينما حافظت تمويلات المرحلة الثانية على استقرارها عند 14 مليار درهم ؛ وكلاهما مغطى بشكل جيد. وفي سياق مشابه، تحسنت تغطية المرحلة الثالثة إلى 72.8% (بزيادة 450 نقطة أساس) مقارنة مع السنة المالية 2023، حيث انخفض التعرض للمرحلة الثالثة إلى ما يقل عن 11 مليار درهم، وهو أدنى مستوى على مدار السنوات الثلاث الماضية.

أداء الأعمال في الربع الأول

سجلت أعمال الخدمات المصرفية للأفراد 57 مليار درهم، بزيادة قدرها 2% حتى تاريخه من العام. وبلغت قيمة إجمالي الاكتتابات الجديدة خلال هذا العام 6.2 مليار درهم بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي مقارنة مع 5.2 مليار درهم. وسجل هذا القطاع نمواً قوياً على مستوى جميع أعماله وبالأخص تمويل السيارات. وعلى الرغم من تسجيل عمليات سداد روتينية بقيمة 4.8 مليار درهم، أضافت محفظة الخدمات المصرفية للأفراد 1.4 مليار درهم من الاكتتابات الجديدة في الربع الأول من عام 2024، مقارنة مع 1 مليار درهم في الربع الأول من عام 2023. وسجلت هذه الأعمال نمواً في إيراداتها المختلطة بواقع 46 نقطة أساس، على أساس سنوي، لتصل إلى 7%. وبشكل منفصل، على صعيد التمويل، ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 2% حتى تاريخه من العام، لتصل إلى 90 مليار درهم، في حين حافظت الحسابات الجارية وحسابات التوفير على استقرارها على أساس سنوي عند حوالي 47 مليار درهم.

وتبلغ قيمة محفظة الخدمات المصرفية للشركات الآن 144 مليار درهم، بزيادة نسبتها حوالي 1% حتى تاريخه من العام. وسجلت إيرادات هذا القطاع نمواً كبيراً لتصل إلى 796 مليون درهم، بزيادة قدرها 7% على أساس سنوي. وارتفعت عائدات محفظة التمويل المؤسسي بمعدل 66 نقطة أساس، على أساس سنوي، لتصل إلى 6.7%، مقارنة مع 6.1%. أما على صعيد التمويل، فقد ارتفعت ودائع الشركات بنسبة 9% حتى تاريخه من العام، بينما ارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 23% حتى تاريخه من العام، على خلفية استمرار البنك بجذب عملاء مؤسسين استراتيجيين.

وواصلت محفظة الخزانة لعب دور قوي في دعم نمو بنك دبي الإسلامي باعتبارها الجهة المسؤولة عن دفتر الدخل الثابت للبنك. وتبلغ قيمة محفظة الصكوك الاستثمارية الآن 76 مليار درهم، بزيادة ضخمة قدرها 37% على أساس سنوي، و11% حتى تاريخه من العام، لتشكل حصة كبيرة تبلغ نسبتها 23% من موجودات البنك. وبلغ إجمالي الاستثمارات الجديدة في الصكوك 7.8 مليار درهم خلال العام، بزيادة قدرها 56% على أساس سنوي. وسجلت المحفظة عائدات قوية بنسبة 4.8%، بزيادة قدرها 27 نقطة أساس على أساس سنوي.

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