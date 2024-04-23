أحمد بن محمد: رؤية قيادتنا واضحة بدعم نمو قطاعات الأعمال وترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن رؤية قيادتنا واضحة والتزامنا غير محدود بدعم نمو مختلف قطاعات الأعمال وترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

جاء ذلك خلال لقاء سموه عدداً من المسؤولين التنفيذيين وقيادات العلامات التجارية العالمية المشاركين في قمة التجزئة في دبي التي تستقبل 800 شخصية من 50 دولة لمناقشة مستقبل هذا القطاع عالمياً.

وقال الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "التقيت عدداً من المسؤولين التنفيذيين وقيادات العلامات التجارية العالمية المشاركين في قمة التجزئة في دبي التي تستقبل 800 شخصية من 50 دولة لمناقشة مستقبل هذا القطاع عالمياً".

وأضاف سموه: "رؤية قيادتنا واضحة والتزامنا غير محدود بدعم نمو مختلف قطاعات الأعمال وترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

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