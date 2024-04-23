«آرا» و«ديكا» شركاء مبيعات مشروع «أرابيان هيلز إستيت»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة آرا للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة شركات كور إنترناشونال القابضة، عن تولي مسؤولية التطوير والإدارة الكاملة لمشروع أرابيان هيلز إستيت. كما تم الكشف خلال حدث حصري أقيم مؤخراً في مدينة جميرا عن تعيين ديكا العقارية شريكاً للمبيعات والتسويق الحصري للمشروع الذي يقع في أبوظبي وتبلغ مساحته 244 مليون قدم مربع، بقيمة 22 مليار درهم.

وتمثل علاقة الشراكة بين آرا للتطوير العقاري وديكا العقارية، خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الخاصة بمشروع أرابيان هيلز إستيت، كما تتوافق الشراكة مع رؤية أبوظبي 2030 للتنمية المستدامة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الرفاهية في العاصمة أبوظبي.

وقال هاني صبري، الرئيس التنفيذي لشركة كور إنترناشونال القابضة: «نتطلع إلى التعاون مع ديكا العقارية لتعزيز مستوى الحياة المستدامة إلى والوصول إلى آفاق جديدة من التميز في هذا المشروع.»

وأضاف: «تؤكد الشراكة الإستراتيجية مع ديكا العقارية التزامنا بتوفير تجربة معيشة عالمية المستوى تجمع بين الفخامة والاستدامة والشمولية. نحن على ثقة من قدرتنا على تقديم مجتمع يفوق التوقعات من شأنه إعادة تشكيل المعايير المعتمدة في المشاريع السكنية الراقية، وذلك بفضل الخبرات الواسعة التي تتمتع بها ديكا العقارية. نهدف من خلال هذا المشروع إلى إرساء معايير جديدة للحياة المجتمعية، حيث يمكن للمقيمين الاستمتاع بالإقامة ضمن بيئة تحتل فيها الرفاهية أولوية قصوى مع مستويات لا مثيل لها من الراحة.»

من جانبه، قال آماد جليل، المدير التنفيذي الأول لشركة ديكا العقارية: «يشرفنا التعاون مع آرا للتطوير العقاري في هذا المشروع الرائد. يضع فريقنا نصب عينيه تحقيق نتائج استثنائية، والاستفادة من الرؤى والأفكار الطموحة لسوق العقارات وعقود من الخبرات الواسعة في قطاع المبيعات، ما يتيح لـ أرابيان هيلز إستيت توفير أقصى قيمة للمشترين المميزين.»

ويتعاون اثنان من المطورين المقيمين في دبي - آرا للتطوير العقاري وديكا العقارية - مع شركة مالكة للأراضي لإطلاق عدد كبير من المشاريع السكنية الضخمة، التي تمتد عبر دبي وأبو ظبي والإمارات الشمالية وأوروبا، بتكلفة عشرات المليارات من الدولارات. وتقدر قيمة الأرض المخصصة لهذا المشروع الطموح المتعدد البلدان وحده بنحو 6 مليارات دولار (22 مليار درهم إماراتي).

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