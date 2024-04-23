«العين الأهلية للتأمين» تقر توزيع 20% أرباحاً نقدية على المساهمين عن عام 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقرت الجمعية العمومية لشركة العين الأهلية للتأمين، توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال بما يعادل 2 درهم لكل سهم بواقع 30 مليون درهم على المساهمين عن عام 2023، حيث حققت الشركة أداء قوياً ونمواً في الأعمال.

وقال محمد جوعان راشد البادي الظاهري رئيس مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة:«في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تظهر دولة الإمارات العربية المتحدة مرونة مع وجود مبادرات استراتيجية لتعزيز النمو في الاقتصاد، حيث يؤكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على التفاؤل في استمرار النمو الاقتصادي في الدولة من خلال السياسات الاستباقية والتركيز على آفاق الاقتصاد الوطني الذي رفع توقعات النمو الإجمالي المحلي إلى 5.7 في المئة للعام 2024 من التوقع السابق البالغ 4.3%.

وأضاف الظاهري: كما يؤكد التقرير الاقتصادي الربع سنوي الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في ديسمبر 2023 على أن الناتج المحلي الإجمالي العام لدولة الإمارات من المتوقع أن يشهد نمواً بنسبة 3.1 في المئة في عام 2023.، وبالتحديد فإن نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5.9 في المئة في نفس العام، يليه معدل نمو معتدل لكن كبير بنسبة 4.7 في المئة في عام 2024 وفي الوقت نفسه، يُقدر نمو الناتج المحلي من عائدات النفط بأن يصل إلى 8.1 في المئة في عام 2024.

وتابع الظاهري بالقول: شهد المشهد الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة في الربع الثالث من عام 2023 تطورات كبيرة عبر قطاعات مختلفة، لا سيما العقارات والسياحة والنقل، وباعتبار أن قطاع العقارات يعتبر حجر الزاوية في اقتصاد الدولة فقد حافظت على زخمها مع استمرار الأداء القوي من يوليو إلى أكتوبر 2023، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية ومرونة السوق.

وأوضح أن قطاعات السياحة والضيافة قد أظهرت مرونة ونمواً، متماشية مع الاستراتيجية الوطنية الطموحة للسياحة 2031 في الإمارات، مشيراً إلى قطاع النقل، حيث شهدت البلاد زيادات كبيرة في حركة الركاب، مما يعكس زيادة الاتصال والوصول العالمي، ويشير أيضاً إلى الازدياد في طلب السفر.

وأكد الظاهري أن قطاع التأمين قد شهد نمواً كبيراً مقارنة بالعام الماضي، معرباً عن أمله أن يشهد قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً مستمراً في السنوات المقبلة.

انتخاب مجلس إدارة جديد

وجرى خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة العين الأهلية للتأمين، انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد للدورة 2024- 2026، والذي ضم في عضوية كلاً من محمد جوعان راشد البادي الظاهري وخالد محمد البادي، وغيث هامل خادم آل غيث القبيسي وسعيد أحمد عمران المزروعي، سعيد أحمد سيف صقر المحيربي، عبدالله مبارك عبدالله مبارك الدرمكي، وشيخة ناصر محمد علي النويس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز