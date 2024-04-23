سبينس 1961 هولدينج بي إل سي تعلن عن النطاق السعري للطرح وبدء فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي

المصدر: البيان

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أعلنت شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي ("الشركة" أو "سبينس")، المشغل لمتاجر خدمات التجزئة لمنتجات البقالة الفاخرة تحت مظلة الأسماء التجارية "سبينس" و"ويتروز" و"الفير" في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وفي المملكة العربية السعودية بعد أن يتم افتتاح أول متجر للمجموعة المخطط في عام 2024، اليوم عـن النطاق السعري لبيع أسهمها ("الأسهم" ويشار إلى كل منها باسم "السهم") ("النطاق السعري للطرح") وبدء فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي ("الاكتتاب العام" أو " الطرح") في سوق دبي المالي.

أبرز سمات الطرح

• تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 1.42 و1.53 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة وقت الإدراج ستتراوح بين حوالي 5.11 مليار درهم (حوالي 1.39 مليار دولار) و حوالي 5.51 مليار درهم (حوالي 1.50 مليار دولار).[1]

• ستطرح الشركة 900,000,000 سهماً بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم للسهم الواحد، وتمثل ما نسبته 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

• جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم حالية مملوكة لمجموعة الصير ش.ذ.م.م؛ وهي المساهم البائع ("المساهم البائع") الذي يحتفظ بحق تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، ووفقاً للقوانين واجبة التطبيق وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة ("الهيئة").

• ستكون (1) شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ.م.م (EIIC) (2) وشركة تمبلتون لإدارة الأصول وشركة فرانكلين تمبلتون للاستثمار، بصفتهم مديرو استثمار نيابة عن بعض الصناديق والحسابات، مستثمرين رئيسيين في الاكتتاب العام بالتزام إجمالي قدره 275 مليون درهم إماراتي (75 مليون دولار أمريكي).

• تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي اليوم، ومن المتوقع أن تنتهي يوم الاثنين 29 أبريل 2024 بالنسبة للمكتتبين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وفي يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

• سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024.

• من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي ("القبول") يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024.

وبهذه المناسبة قال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينس: "لاقى الطرح العام الأولي لشركتنا اهتماماً كبيراً منذ الإعلان عن نيتنا إدراج أسهمنا للتداول، ونحن سعداء جداً بفتح باب الاكتتاب للمستثمرين في دولة الإمارات والأسواق العالمية. ونؤمن بأن هذا الطرح يشكّل فرصة فريدة للاستثمار في قصة نجاح علامة تجارية تحظى بشعبية واسعة وتلتزم بطرح أحدث المنتجات واتباع أعلى معايير خدمة العملاء. وتتمتع شركتنا بسجل قوي من النمو المستمر والمتوازن مدعوماً بمساعينا المستمرة لتوسيع شبكة متاجرنا، وتعزيز حضورنا عبر الإنترنت، والعروض المتميزة لعلاماتنا التجارية الخاصة، وسلسلة الإمداد المتكاملة رأسياً - وتساهم هذه العوامل جميعها في تحقيق ربحية قوية. علاوةً على ذلك، نتوقع مواصلة النمو مستقبلاً في ضوء خططنا لدخول السوق السعودية، وابتكار عروض جديدة، وتوسيع نطاق أعمالنا في مجال التجارة الإلكترونية. وبينما نعتزم الكشف عن السعر النهائي للطرح الأسبوع المقبل، نتطلّع إلى الترحيب بالمساهمين الجدد للمشاركة في قصة نمونا".

تفاصيل النطاق السعري للطرح

تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 1.42 و1.53 درهم للسهم الواحد، وبالتالي من المتوقع أن يتراوح الحجم الإجمالي للطرح بين 1,278 مليون درهم (348 مليون دولار) و1,377 مليون درهم (375 مليون دولار)، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة في وقت الإدراج ستتراوح بين حوالي 5.11 مليار درهم (حوالي 1.39 مليار دولار) و 5.51 مليار درهم (حوالي 1.50 مليار دولار). ومن المتوقع الإعلان عن السعر النهائي للطرح يوم الأربعاء 1 مايو 2024.

ستطرح الشركة 900,000,000 سهماً بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم للسهم الواحد، وتمثل ما نسبته 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. وجميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم حالية يملكها المساهم البائع الذي يحتفظ بحق تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، ووفقاً للقوانين واجبة التطبيق وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المستثمرون الرئيسيون

بتاريخ 23 أبريل 2024، أبرمت الشركة والمساهم البائع اتفاقية مستثمر رئيسي مع (1) شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ.م.م (EIIC) و(2) شركة تمبلتون لإدارة الأصول وشركة فرانكلين تمبلتون للاستثمار، بصفتهم مديرو استثمار نيابة عن بعض الصناديق والحسابات، ("المستثمرون الرئيسيون") التزم بموجبها المستثمرون الرئيسيون منفردون (وليس مجتمعون أو مجتمعون ومنفردون) بشراء أسهم في طرح المستثمرين المحترفين بسعر الطرح. والتزم المستثمرون الرئيسيون إجمالاً بحوالي 275 مليون درهم إماراتي (75 مليون دولار أمريكي)ـ وتخضع أسهمهم لترتيبات حظر لمدة 90 يومًا، بعد الإدراج.

شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ.م.م هي الذراع الاستثماري لمجموعة "الوطنية القابضة" مقرها أبوظبي ولديها استثمارات استراتيجية في قطاعات رائدة في دولة الامارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتواصل منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي استثماراتها المتنوعة في أسواق المال والاستثمارات الخاصة وينصب تركيزها الرئيسي على دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتستهدف الشركة فرص الاستثمار المجدية في قطاعات تنطوي على إمكانات نمو كبيرة، وتتميز باستثمارات طويلة الأجل وتتقصى فرص النمو المستدامة وتحرص على خلق القيمة عبر محفظتها الاستثمارية. وخصصت الإمارات الدولية للاستثمار استثمارات استراتيجية طويلة الأمد في عدة شركات إقليمية وعالمية مثل مصرف أبوظبي الإسلامي؛ و مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر و شركة كيو القابضة وشركة أبوظبي الوطنية للفنادق، التي تمتلك مجموعة من أبرز الفنادق في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد شركة الإمارات الدولية للاستثمار ذ.م.م مستثمرًا في أسواق رأس المال الإقليمية والعالمية والاستثمار المباشر ورأس المال الاستثماري.

وشركة تمبلتون لإدارة الأصول وشركة فرانكلين تمبلتون للاستثمار، بصفتهما مديري استثمار نيابة عن صناديق وحسابات معينة، هما صناديق ومديرو أصول مملوكة بالكامل وشركات تابعة غير مباشرة لشركة فرانكلين ريسورسيز (Franklin Resources, Inc)وهي شركة استثمار عالمية.

الاستقرار السعري

قامت الشركة والمساهم البائع بتعيين مدير استقرار سعري يجوز له، ضمن حدود القانون واللوائح والقواعد واجبة التطبيق، تنفيذ عمليات الاستقرار السعري على 45,000,000 سهماً ("أسهم الاستقرار السعري")، وذلك بهدف دعم سعر السوق لأسهم الاستقرار السعري عند مستوى أعلى مما قد يكون سائداً في السوق المفتوحة. يحتفظ المساهم البائع بالحق في زيادة عدد أسهم الاستقرار السعري، بحد أقصى يصل إلى 10% من أسهم البيع، في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديره الخاص، ووفقًا للقوانين واجبة التطبيق.

عملية الاكتتاب

وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً، الاكتتاب سيتألف الطرح من:

• طرح عام ("طرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة") للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة (كما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة والمشار إليه باسم المكتتبين في " الشريحة الأولى").

• طرح للمستثمرين المحترفين والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما فيها الإمارات، خارج الولايات المتحدة الأمريكية، استناداً للائحة س (S) تبعاً لقانون الأوراق المالية للولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1933، وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية الأمريكي") ووفقاً للعروض المعفاة ("طرح للمستثمرين المحترفين" والمشار إليه في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة باسم المكتتبين في "الشريحة الثانية").

تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي اليوم، ومن المتوقع أن تنتهي يوم الاثنين 29 أبريل 2024 بالنسبة للمكتتبين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وفي يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

سيحصل كل مكتتب من الشريحة الأولى على 2000 سهم بالحد الأدنى بشرط ألا يتجاوز إجمالي عدد الأسهم المخصصة وفقاً للحد الأدنى المضمون في الشريحة الأولى إجمالي عدد الأسهم المتاحة لمكتتبي هذه الشريحة، وبالتالي قد يتم تخصيص أقل من 2000 سهم للمكتتب الواحد.

ومن المتوقع حالياً أن تكتمل عمليات الطرح وإدراج الأسهم للتداول يوم الأربعاء 9 مايو 2024 أو نحو ذلك التاريخ، وذلك وفقاً لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج والتداول في

سوق دبي المالي.

وفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع والمنسقين العالميين ومديري السجل المشتركين قبل الإدراج ("اتفاقية التعهد بالتغطية")، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً تقويمياً من تاريخ الإدراج ("فترة الحظر")، رهناً ببعض عمليات التحويل المسموح بها على النحو الموضح في نشرة الاكتتاب. وتخضع الشركة كذلك لفترة الحظر على النحو الموضح في مذكرة الطرح الدولية.

سيتم تضمين تفاصيل الطرح في نشرة اكتتاب صادرة باللغة العربية ("نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة") وإعلان الاكتتاب العام ("الإعلان العام") فيما يتعلق بالطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مذكرة طرح دولية صادرة باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالطرح للمستثمرين المؤهلين. وقد تم إصدار نشرة الاكتتاب لدولة الإمارات وإعلان الاكتتاب العام يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024، بينما تم نشر مذكرة الطرح الدولية في 23 أبريل 2024 . وتتوفر نشرة الاكتتاب لدولة الإمارات ومذكرة الطرح الدولية على الموقع https://ipo.spinneys.com. كما يمكن الاتصال بمركز الاتصال المخصص للاكتتاب العام على الرقم: (3623476) 800 ENBD IPO .

تم تعيين شركة روتشيلد آند كو الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل. كما تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م. ع كمستشار للإدراج. وتم تعيين كل من الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م. ع، وميريل لينش الدولية، وبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين ومديري سجلات مشتركين. كما تم تعيين إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م. م) كمديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب. بينما تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، وتم تعيين بنك المارية المحلي، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وويو بنك كبنوك تلقي الاكتتاب.

لا يشارك بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود أو أي من شركاته الحليفة في تلقي أموال الاكتتاب أو سجلات الاكتتاب ولا يشارك أو يدير بصورة أخرى في أي جانب من جوانب الطرح للأشخاص الطبيعيين.

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