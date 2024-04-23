بدء الاكتتاب في 25 % من أسهم «سبينس» اليوم

المصدر: (دبي ـ محمد عباس)

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يبدأ، اليوم الثلاثاء، الاكتتاب العام في طرح «سبينس»، حيث تطرح الشركة 900 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم للسهم الواحد، وتمثل ما نسبته 25 % من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. وتستمر فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في الإمارات إلى 29 أبريل الجاري، ويستمر الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين حتى 30 أبريل 2024.

وستكون جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم حالية مملوكة لمجموعة الصير، المساهم الوحيد في الشركة المخوّلة بتعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.

ومن المتوقع الانتهاء من عملية الاكتتاب وقبول الاكتتاب في الأسهم في مايو 2024، رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الاكتتاب في الطرح وتداول الأسهم في سوق دبي المالي.

وتم تحديد رأس مال الشركة كما في تاريخ الإدراج ليكون 36 مليون درهم موزع على عدد 3.6 مليارات سهم نقدياً مدفوعة بالكامل، بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم. بعد اكتمال الطرح، وابتداءً من السنة المالية 2024، تعتزم الشركة توزيع أرباح نصف سنوية على مساهميها في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، على أن تكون الدفعة الأولى في أكتوبر 2024، وذلك عن النصف الأول من عام 2024.

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