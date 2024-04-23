الشراكة الشاملة ترفع صادرات الذهب من الهند إلى الإمارات 62 %

المصدر: (مومباي - رويترز)

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أكد مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند، أمس، أن صادرات الهند من المجوهرات المصنوعة من الذهب الخالص إلى دولة الإمارات ارتفعت 62 %، تقريباً في 2023/2024 لتلامس 6.8 مليارات دولار مع زيادة الشحنات بأكثر من الضعف بسبب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين. وقال فيبول شاه، رئيس مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند: «إن المجلس يناقش مع شركات مناجم الألماس العالمية زيادة الاستثمارات في تعزيز ترويج شامل للألماس والمجوهرات».

وأكد شاه أن تعليق واردات الألماس الخام ساعد في معالجة الاختلال في العرض والطلب، ما أدى إلى تأثير إيجابي على أسعار الألماس بالربع الأول من العام.

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