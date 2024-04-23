صندوق النقد: اقتصاد الإمارات الأعلى نمواً خليجياً في 2024

المصدر: دبي - البيان

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توقع صندوق النقد الدولي أن تأتي الإمارات في صدارة الدول الخليجية من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2024 بنسبة 4.1 ٪، تليها البحرين (٤ ٪)، والسعودية (3.9 ٪).

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتحسن معدل النمو في كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الخليجية العام المقبل مع تبدد تأثير حالة عدم اليقين الحالية الناجمة عن الصراعات في المنطقة والتراجع عن خفض حصص إنتاج النفط. كما رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو العالمي بمقدار 30 نقطة أساس مقارنة بتوقعاته الصادرة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2023 إلى 3.2 ٪ لعام 2024، كما توقع نمواً بنسبة 3.2 ٪ لعام 2025.

وفي تقريره الأخير بعنوان «مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، اشار الصندوق إلى مرونة النشاط الاقتصادي العالمي وتراجع الضغوط التضخمية، لافتا إلى أنه

وفيما يتعلق بنشاط الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، من المتوقع أن يتحسن معدل النمو في المنطقة الخليجية نسبياً ليصل إلى 3.6 ٪ في عام 2024، وذلك على الرغم من خفض توقعات النمو بمقدار 40 نقطة أساس، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو في 2025 إلى 4.5 ٪. هذا وتسهم الخطط الطموحة التي يتم تطبيقها في الوقت الحالي لتنويع اقتصادات المنطقة، والتي بدأت تؤتي ثمارها وتحدث تأثيراً إيجابياً، في تعزيز نمو الاقتصاد غير النفطي للمنطقة.

ومن المتوقع أن تتعافى عائدات النفط في الدول الخليجية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المصدرة للطاقة اعتباراً من شهر يوليو من هذا العام. وفقاً لصندوق النقد الدولي، ستزيد الدول الأعضاء في أوبك إنتاجها النفطي اعتباراً من يوليو 2024، وستحقق الدول الأعضاء عكساً كاملاً لتخفيضات إنتاج النفط بحلول بداية عام 2025.

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