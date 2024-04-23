نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين في قمة AIM للاستثمار بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت قمة AIM للاستثمار عن مشاركة ما يزيد على 900 شخصية من نخبة المتحدثين والخبراء حول العالم، ضمن فعاليات الدورة الـ13 من القمة التي من المقرر عقدها تحت شعار «التكيف مع تحول المشهد الاستثماري.. تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالمياً»، خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. ومن المتوقع أن تستقطب أكثر من 12 ألف مشارك يمثلون 175 دولة حول العالم.

ويشارك المتحدثون هذا العام في أكثر من 450 جلسة حوارية و7 اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى، و27 حدثاً جانبياً يتم تنظيمها على هامش القمة بالتعاون مع أكثر من 304 شركاء دوليين لبحث محاور رئيسة، تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة واليونيكورن، ومدن المستقبل ومحافظ الاستثمار العالمية والابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي. وتضم قائمة المتحدثين أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وخالد حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي ود.سيرجي شيرمين، وزير الحكومة لمدينة موسكو، الذي يشرف على العلاقات الاقتصادية الخارجية.

وقال داوود الشيزاوي، رئيس قمة AIM للاستثمار ومؤسسة AIM العالمية: «يشرفنا الترحيب بهذه الكوكبة من نخبة الخبراء والمتحدثين حول العالم في مختلف القطاعات والمجالات الاستثمارية والاقتصادية، ما يعكس اتساع رقعة تأثير قمة AIM للاستثمار على نطاق عالمي».

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