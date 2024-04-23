المصدر: دبي - البيان

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أعلنت وزارة الاقتصاد انطلاق «الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية» اليوم في فندق أبراج الإمارات بدبي، وذلك بهدف تعزيز استفادة رواد الأعمال الإماراتيين من المناقصات والعقود التي تطرحها الجهات الاتحادية والشركات الوطنية المشاركة في الملتقى.

وسيشهد الملتقى، الذي يحضره معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مشاركة أكثر من 80 جهة اتحادية وشركة وطنية ومجموعة كبيرة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وستقدم 30 جهة مشاركة في الملتقى منصات رقمية تستعرض من خلالها بنود المناقصات والعقود أمام رواد الأعمال الإماراتيين وتقديم المشورة والدعم لهم للاستفادة منها، وكذلك تعريف المشاركين بالمبادرات الداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية والفرص المتاحة أمامهم لنمو أعمالهم وتعزيز حصولهم على مشروعات جديدة.

وسيعقد الملتقى مجموعة من الجلسات الحوارية المتنوعة التي سيشارك فيها 26 متحدثاً ومتحدثة، وستسلط الضوء على التشريعات والسياسات الاقتصادية الداعمة لنمو هذه المشاريع من خلال المشتريات الحكومية، وستتناول هذه الجلسات أيضاً مجموعة من قصص النجاح لأصحاب المشاريع الوطنية، والاستماع إلى التحديات التي واجهوها للحصول على المناقصات الحكومية.

وسيوفر هذا الملتقى مصدراً رئيساً للمعلومات حول برامج دعم رواد الأعمال الإماراتيين، مثل «البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، و«منصة المشتريات الرقمية»، إضافة إلى برنامجي «حافز» و«نافس»، وسيُعرف المشاركين بالمميزات التي تمنحها هذه المبادرات وآخر المستجدات التي تم تحقيقها في دعم المشاريع الوطنية. ودعت وزارة الاقتصاد جميع رواد الأعمال الإماراتيين للمشاركة في هذا الحدث المهم للاستفادة من الفرص المتاحة.

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