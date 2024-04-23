معرض «مصنعين» يستقبل 1500 مواطن باحث عن عمل في اليوم الأول

المصدر: أبوظبي - وام

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قالت سلامة العوضي مدير إدارة القيمة الوطنية المضافة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن النسخة الثانية من معرض «مصنعين» للوظائف في الوزارة، يشهد إقبالاً كبيراً من الكوادر الوطنية الباحثة عن العمل في هذه المجالات الحيوية.

وأضافت العوضي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات على هامش انطلاق اليوم الثاني من المعرض الذي سيستمر حتى اليوم في أبوظبي، أن اليوم الأول من معرض «مصنعين» استقبل نحو 1500 مواطن باحث عن العمل في مختلف التخصصات، حيث تم إجراء حوالي 2300 مقابلة عمل مع أكثر من 83 شركة مشاركة في المعرض.

ولفتت العوضي، إلى أن المعرض يوفر أكثر من 800 وظيفة في مختلف الشركات والتخصصات منها 150 وظيفة لأصحاب الهمم، موضحة أن الوظائف المطروحة في المعرض هي لحملة شهادة البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة من مختلف إمارات الدولة.

وأكد المهندس سالم بافرج نائب رئيس القيمة المحلية المضافة والتنمية الصناعية بأدنوك، التزام أدنوك بدعم الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، وذلك من خلال تنفيذ وطرح عدة مبادرات لتمكينهم في هذا القطاع كبرنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني الذي أسهم في تعيين أكثر من 11 ألفاً وخمسمئة مواطن في القطاع الخاص منذ عام 2018 موضحاً أن منهم 6500 مواطن تم تعيينهم العام الماضي 2023.

وقال بافرج: من خلال هذه المبادرات تسعى أدنوك لمضاعفة الجهود وتمكين الكوادر الوطنية في القطاع الخاص بشكل أكبر، حيث تتيح لهم هذه المبادرات فرصاً نوعية في مجال الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

بدوره دعا محمد الحكيم، مدير إدارة الشراكات في وزارة الموارد البشرية والتوطين، الكوادر الوطنية للمشاركة في معرض «مصنعين» والحضور للتقديم على الشواغر الوظيفية التي تطرحها الشركات والاستفادة من الفرص التي يضمها المعرض.

ولفت أحمد العمودي، مدير إدارة تطوير التواصل والأعمال في شركة «إي بي بي» للتكنولوجيا والكهربائيات في المنطقة، إلى طرح الشركة نحو 12 شاغراً وظيفياً حتى الآن في معرض «مصنعين»، مبدياً تطلعهم لزيادة العدد نظراً للإقبال الكبير الذي يشهده المعرض. وأوضح العمودي أن الشواغر تستهدف التخصصات التي لها علاقة بالطاقة والهندسة الكهربائية والهندسة الإلكترونية وكذلك تخصصات إدارة الأعمال.

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