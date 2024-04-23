1002 صفقة عقارية بـ 2.76 مليار في دبي خلال يوم

المصدر: (دبي ـ البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 2.76 مليار درهم تمت عبر 1002 صفقة.

وتم تسجيل 819 مبايعة بـ2.29 مليار درهم، منها 63 مبايعة لأراضٍ، و716 مبايعة لوحدات سكنية و40 مبايعة لمبانٍ. وتصدرت منطقة المركز التجاري الأولى المبايعات من حيث القيمة بـ479 مليون درهم عبر بيع قطعتي أرض، وجاءت ثانياً نخلة جميرا بقيمة 178 مليونا عبر 12 صفقة، وثالثاً قرية جميرا الدائرية بـ142 مليونا عبر 174 صفقة. وسجلت الرهون 340 مليون درهم عبر 150 معاملة، منها 35 رهناً لأراض، و83 رهناً لوحدات سكنية، و32 رهناً لمبانٍ، وتم تسجيل 33 هبة بـ 139 مليونا.

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