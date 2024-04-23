ناطحة سحاب «الوصل» تلتحق بمحفظة «إمباور» بطاقة 3,900 طن تبريد

المصدر: دبي - البيان

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باشرت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، ربط ناطحة سحاب «الوصل» بشبكتها لخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة، حيث أعلنت المؤسسة عن البدء بتزويد المرحلة الأولى منه على أن يتم استكمال تزويد المراحل كافة بطاقة تبريد تصل إلى 3,900 طن بحلول بداية النصف الثاني من العام الجاري.

ويعد برج «الوصل» أحد المباني الشاهقة الارتفاع، إذ يبلغ ارتفاعه 302 متر موزعة على 65 طابقاً في موقع محوري في دبي، كما يتميز بتصميمه الاستثنائي الملتوي مع أطول واجهة سيراميك في العالم، وسيكون بمثابة أيقونة معمارية شُيدت وفقاً لمعايير الاستدامة ويعكس هوية أفق المدينة الثري بتصاميم معمارية فريدة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: تعمل المؤسسة على خدمة المشاريع العقارية الرائدة، وتهدف إلى تزويد جميع القطاعات والمنشآت السكنية والتجارية والترفيهية في إمارة دبي بخدمات تبريد مناطق بمواصفات عالمية مستدامة لدعم الدور الريادي لإمارة دبي في تخفيض انبعاثات الكربون بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأشار إلى أن دخول ناطحة سحاب «الوصل» إلى محفظة مشاريع «إمباور» يعكس ثقة المطورين العقاريين والمتعاملين في خدماتها الموثوقة، ويعزز من دورها في تقديم خدمات تبريد أكثر جودة تتميز باستهلاك طاقة أقل بنسبة 50% من خدمات التبريد التقليدية المستخدمة حالياً.

تشكل ناطحة سحاب «الوصل» معلماً جديداً يضاف إلى أبرز معالم دبي، حيث يشمل مساحة بناء تبلغ 1,123,385 قدماً مربعة، ويتكون نظامه الإنشائي من حوائط خرسانية مركزية مع واجهة فريدة ومتميزة من السيراميك تتناغم مع التصميم المعماري للمبنى مع مراعاة جميع معايير الأمن والسلامة والمتطلبات البيئية والاقتصادية، ويجمع بين الشكل المبتكر والنظام الفعال للهيكل على نحو يضمن توزيع الأحمال في المبنى للارتقاء بكفاءته الاقتصادية، وتتكون ناطحة السحاب الأيقونية من 229 وحدة سكنية فاخرة، و258 غرفة فندقية تديرها فنادق ماندارين أورينتال، و185,345 قدماً مربعة مساحات مكتبية، و11 طابقاً لمواقف السيارات، ومهبط للطائرات العمودية.

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