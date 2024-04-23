«الشارقة 2023» من «أكسفورد للأعمال»: الابتكار والاستدامة يدعمان تنويع اقتصاد الإمارة

المصدر: الشارقة - البيان

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أصدرت مجموعة أكسفورد للأعمال، الشركة المتخصصة في مجال الأبحاث والاستشارات، أحدث تقرير لها، والذي يسلط الضوء على البيئة الداعمة للابتكار التكنولوجي والتركيز على تحقيق النمو المستدام في الشارقة.

يستعرض تقرير «الشارقة 2023» العوامل الرئيسية التي تسهم في دفع النمو في القطاعات غير النفطية في الإمارة، بما في ذلك التركيز الاستراتيجي على مشاريع البنية التحتية التي تساعد على ترسيخ دورها كمركز تجاري رئيسي ووجهة سياحية.

ويسلط التقرير الضوء على التزام الشارقة بالابتكار والاستدامة، ويتجلى ذلك في إنجاز المرحلة الأولى من مدينة الشارقة المستدامة وتطوير حلول التكنولوجيا النظيفة، مثل أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة على نطاق تجاري في المنطقة التي يمكن تطبيقها في جميع أنحاء دولة الإمارات والمنطقة.

كما يحلل التقدم الذي أحرزته الشارقة في تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال، وتوفير بيئة مواتية للنمو في اقتصاد المعرفة وجذب الاستثمارات في رأس المال البشري والتكنولوجيا.

ويركز التقرير على التدابير الاستباقية التي تم اتخاذها لتوفير مناخ ملائم للأعمال يتماشى مع المعايير الاقتصادية العالمية، ما يعكس تفاني الإمارة في جذب الاستثمارات الدولية. كما تم تسليط الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص المحلي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. ويتعمق التقرير عندما يتطرق للخدمات المالية، في الابتكار المالي والتوجه المتزايد نحو التكنولوجيا في القطاع المالي، المدعوم ببيئة خصبة لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

ويتضمن التقرير مقابلات متعمقة تقدم أفكاراً متنوعة حول المسار الاقتصادي لإمارة الشارقة. ومن بين الشخصيات البارزة التي تم إجراء مقابلات معها: محمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، وخالد المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، ومحمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، وحاتم الموسى، الرئيس التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وعلي المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي.

وقالت جانا تريك، العضو المنتدب لمجموعة أكسفورد للأعمال في الشرق الأوسط: «يوثق هذا التقرير الجهود الاستراتيجية التي قامت بها الشارقة في الفترة التي تلت الجائحة لضمان النمو المتنوع والمستدام. ويتجلى ذلك بوضوح من النظام البيئي الحيوي للإمارة».

وقال أوليفر كورنوك، رئيس تحرير مجموعة أكسفورد للأعمال: «من خلال الرؤى والمقابلات مع الجهات المعنية الرئيسية، يوضح التقرير أن الشارقة تخرج من التحديات العالمية الأخيرة كاقتصاد قوي وطموح».

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