«إينوك» تتعاون مع «لويال» لتعزيز برنامج المكافآت

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة إينوك تعيين شركة «لويال» شريكاً لبرامج الولاء والمكافآت المبتكرة القائمة على التكنولوجيا، وذلك لدمج منصة الشركة للخدمة الذاتية «أكسيس بوينت» ضمن برنامج المكافآت الخاص بالمجموعة «YES»، الأمر الذي سيتيح لأعضاء برنامج المكافآت كسب النقاط من خلال الوصول إلى العديد من عروض المتاجر واستبدال النقاط عبر شبكة شركاء «لويال» الواسعة، كما سيسهم هذا التعاون في تحسين الإنتاجية من خلال زيادة مشاركة التجار والشركاء، وتبسيط عملية التعاقد وتقليصها بشكل كبير.

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