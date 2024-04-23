البريطانيون في صدارة مستثمري سوق دبي العقاري بالربع الأول

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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تصدر البريطانيون جنسيات المشترين والمستثمرين بسوق دبي العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك طبقاً لتقرير شركة «إي سبيس العقارية» ESPASE REAL ESTATE حول أداء القطاع العقاري بدبي خلال الربع الأول.

وضمت قائمة أول 10 جنسيات الجنسية الهندية في المركز الثاني، ثم لبنان، وهولندا، وكندا، ثم فرنسا، وإيطاليا. وتلتهم باكستان، ثم تركيا، ومصر. وقال التقرير إن الإيجارات العادية تستمر في الارتفاع بدبي في كل المجمعات السكنية، حيث تشكل الأسعار العالية للإيجار، وسوق التمويل العقاري الميسر، وتيسير تنظيمات التأشيرات، والنمو السكاني المستمر دافعاً لاتجاه التملك في دبي، حيث يختار العديد من المستأجرين الانتقال إلى تملك العقارات بدلاً من الاستمرار في الإيجار.

أعلى ارتفاعات

وسجلت كل من منطقتي نخلة جميرا وبلو واترز في دبي أعلى ارتفاع في «متوسط سعر الإيجار» بالنسبة للفلل/تاون هاوس والشقق خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفع متوسط إيجار الفيلا في نخلة جميرا 63 % على أساس سنوي، فيما ارتفع متوسط إيجار الشقق في بلو واترز 64 % مقارنة بالربع الأول من 2023.

الفلل

وسجلت منطقة نخلة جميرا أعلى ارتفاع في متوسط الإيجارات بالنسبة للفلل والتاون هاوس خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 63 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، حيث ارتفع متوسط إيجار الفيلا من 656 ألف درهم في 2023 إلى 1.06 مليون في 2024.

وبحسب التقرير، حلت ثانياً منطقة دبي هيلز، والتي شهدت ارتفاعاً بنسبة 36 % على أساس سنوي، حيث ارتفع متوسط إيجار الفيلا من 238 ألف درهم إلى 325 ألف درهم في 2024، وجاءت ثالثاً منطقة ميدوز، والتي شهدت ارتفاعاً بنسبة 35 %، إذ ارتفع متوسط الإيجار من 252 ألف درهم إلى 341 ألف درهم في 2024.

الشقق السكنية

وبالنسبة للشقق، حلت جزيرة بلو واترز في الصدارة من حيث ارتفاع متوسط سعر الإيجار عند 64 % خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفع متوسط إيجار الشقة من 244 ألف درهم إلى 400 ألف درهم في 2024. وحلت في المرتبة الثانية كل من منطقة نخلة جميرا، والتي شهدت ارتفاعاً بنسبة 21 %، حيث ارتفع متوسط إيجار الشقة 169 ألف درهم إلى 205 آلاف درهم في 2024، ومنطقة داون تاون دبي والتي شهدت ارتفاعاً بالمعدل نفسه عند 21 %، حيث شهدت ارتفاعاً من 127 ألف درهم في المتوسط إلى 154 ألف درهم في 2024.

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