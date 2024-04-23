شراكة بين «دار جلوبال» و«أستون مارتن» لبناء مشروع سكني في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت شركة «دار جلوبال»، المطور للمشاريع العقارية، إبرام شراكة جديدة مع شركة «أستون مارتن». وستقوم العلامة التجارية البريطانية بموجب هذا التعاون بعمل التصاميم الداخلية لأحد المشاريع السكنية الفاخرة ذات الإطلالة على شاطئ البحر في رأس الخيمة.

ويقع المشروع الجديد، الذي من المقرر أن يتم الكشف عنه رسمياً في مايو المقبل، في جزيرة المرجان. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها فريق التصميم العالمي الشهير في «أستون مارتن» بالمشاركة في وضع تصاميم أحد المشاريع العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز التعاون نجاحات «أستون مارتن» في الولايات المتحدة واليابان.

وسيقع المشروع السكني الجديد في موقع استراتيجي متميز بالقرب من منتجع «وين» المرتقب. ويتوقع أن يتم الكشف عن المشروع رسمياً في مايو 2024 بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 250 مليون دولار، ومن المقرر الانتهاء من أعمال البناء في نهاية عام 2027 بالتعاون مع مجموعة «آرفيس».

وقال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»: إطلاق مشروع سكني فاخر بتصاميم داخلية من «أستون مارتن» في جزيرة المرجان سيسهم في تعزيز جاذبية وجهتنا للمستثمرين والمقيمين الراغبين بنمط حياة متميز.

وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «دار جلوبال»: يمثل تعاوننا مع «أستون مارتن» علامة فارقة هامة في مسيرة «دار جلوبال» لا سيما في الوقت الذي نقوم فيه بالتوسع في أعمالنا في رأس الخيمة.

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