259.7 مليون درهم أرباح «الشارقة الإسلامي» في الربع الأول بارتفاع %11.4

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أعلن مصرف الشارقة الإسلامي ارتفاع أرباحه الصافية إلى 259.7 مليون درهم بعد خصم الضرائب بنهاية الربع الأول من عام 2024 بارتفاع وقدرة 11.4%، فيما ارتفعت بنسبة 22.5% إلى 285.4 مليون درهم مقابل 233.1 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق قبل احتساب الضرائب.

وارتفعت إيرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 23.5% ما يعادل ارتفاعاً قدره 163.5 مليون درهم ليبلغ 858.1 مليون درهم عن الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ694.6 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق.

كما ارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 20.4% لتصل إلى 136.7 مليون درهم مقارنةً بـ113.5 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق.

وفيما يخص المصروفات العمومية والإدارية فقد بلغت 174.3 مليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ156.1 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2023 بارتفاع وقدره 18.2 مليون درهم مع تحسن ملحوظ لنسبة المصاريف إلى الدخل لتصل إلى 34.5% مقارنة بـ34.7% عن نهاية العام السابق.

وفي مواجهة المخاطر التشغيلية، فقد قام المصرف بتعزيز مخصصاته بقيمة 45.0 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024 مقارنة عن نفس الفترة من العام السابق البالغة 94.7 مليون درهم.

وقد استقرت الميزانية العمومية للمصرف عند إجمالي الأصول بـ70.1 مليار درهم كما في 31 مارس 2024 بارتفاع وقدره 4.2 مليارات درهم ما يعادل 6.4%، عن نهاية العام السابق والبالغ 65.9 مليار درهم. وقد داوم المصرف على الاحتفاظ بنسبة سيولة قوية، حيث بلغت 15.3 مليار درهم بمعدل 21.8% إلى إجمالي الموجودات مقارنةً بـ20.8% من إجمالي الموجودات عن نهاية العام السابق.

وواصل المصرف في تنويع محفظته التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث استقر إجمالي تمويل العملاء ليصل لمبلغ 33.4 مليار درهم بارتفاع طفيف بلغ 334 مليون درهم أو 1% منذ نهاية العام السابق والتي بلغت 33.0 مليار درهم، وذلك باتباع سياسة ائتمانية حكيمة تتخذ في الاعتبار جميع التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية. وفيما بلغت نسبة استثمارات في التمويل الإسلامي إلى ودائع العملاء عند مستوى جيد 74.0% بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للإدارة.

فيما ارتفع إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية بمبلغ 2.1 مليار درهم أو 15.4% ليصل إلى مبلغ 15.6 مليار درهم مقارنة بـ13.5 مليار درهم من نهاية العام السابق.

بينما بلغت نسبة التمويلات المتعثرة إلى إجمالي تمويلات العملاء للمصرف 5.5% كما في 31 مارس 2024 مقارنة بـ5.6% عن نهاية العام السابق، وذلك طبقاً للسياسات المتحفظة لإدارة المخاطر واتباع النهج الحذر تجاه المخصصات على التمويلات المتعثرة وتحسين نسبة التغطية، حيث بلغت نسبة التغطية 95.8% كما في 31 مارس 2024 مقارنةً بـ93.8% عن نهاية العام السابق.

بينما استقرت ودائع العملاء خلال الربع الأول لتصل لمبلغ 45.1 مليار درهم مقارنة بـ45.2 مليار درهم بنهاية العام السابق.

ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمال قوية، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية مارس 2024 مبلغ 8.1 مليارات درهم، والتي تمثل 11.5% من إجمالي موجودات المصرف وبهذا حافظ المصرف على جودة نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل III عند مستوى 17.7%.

وبهذا ارتفع معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية بشكل ملحوظ عند 1.53% و12.84% على التوالي بعد احتساب الضرائب مقارنةً بـ1.36% و10.81% بنهاية العام السابق.

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