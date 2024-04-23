سوق دبي يتماسك فوق مستوى 4150 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذت 3 أسهم في سوق دبي المالي على نصف سيولة السوق في تداولات أمس، أولى جلسات الأسبوع، وهي «إعمار العقارية» و«الخليج للملاحة» و«الإمارات دبي الوطني» بسيولة ناهزت 191 مليون درهم، تعادل 49.8% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 383.9 مليون درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4150 نقطة في ختام تداولات أمس، بدعم قطاعات العقارات والصناعة والمرافق العامة، ليغلق مؤشر السوق عند 4167.66 نقطة، منخفضاً بـ0.16%.

وقاد سهم «الوطنية الدولية القابضة» ارتفاعات 20 سهماً بالسوق مرتفعاً 10%، وصعدت في سوق دبي أسهم أمان 6.4%، ووطنية إنترناشيونال 6.1%، والخليج للملاحة 3.7%، وإعمار للتطوير 2.26%.

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9075.7 نقطة متراجعاً 0.55%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 197.3 مليون درهم في جلسة أمس، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 86.4 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 71.3 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم الشارقة للأسمنت 14%، وإشراق للاستثمار 9.5%، وفينكس كروب 3.8%، وأم القيوين للاستثمارات 3.8%.

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.38 مليار درهم في ختام جلسة أمس، موزعة بواقع 996.2 مليون درهم في سوق أبوظبي، و383.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 633.4 مليون سهم عبر تنفيذ 27.2 ألف صفقة.

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