«الإمارات دبي الوطني» يدرس الاستحواذ على حصة أغلبية في «ياس بنك» الهندي

المصدر: دبي - بلومبرغ

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يدرس بنك «الإمارات دبي الوطني» شراء حصة أغلبية في «ياس بنك» (Yes Bank) الهندي، ومن المتوقع تقديم العطاءات الأولية بحلول نهاية الشهر الجاري، حسبما أفاد موقع «ماني كنترول» نقلاً عن أشخاص لم يحدد هوياتهم.

ويحتدم السباق على الفوز بحصة الأغلبية في البنك الهندي بين عدة شركات مالية وبنوك. وفي 12 أبريل الجاري، ذكر «ماني كنترول» أن مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي» اليابانية، وشركة «سوميتومو ميتسوي» المصرفية، تدرسان أيضاً تقديم عرض للحصول على حصة في سادس أكبر بنك في القطاع الخاص الهندي من حيث الأصول. يعتبر بنك الدولة الهندي أكبر مساهم في «ياس بنك» بحصة تناهز 26.13%، فيما يستحوذ تحالف مكون من مجموعة «إل آي سي»، وبنوك «أتش دي أف سي»، و«آي سي آي سي»، و«كوتاك ماهيندرا»، و«أكسيس»، و«آي دي أف سي فيرست» على حصة أقلية بواقع 13.84%.

وفي 9 يناير 2023، أعرب «بنك الإمارات دبي الوطني» أيضاً عن اهتمامه بالاستحواذ على حصة في بنك «أي دي بي أي» (IDBI) الهندي الذي تديره الدولة، بعدما تم وضعه في قائمة الشركة والبنوك التي تعتزم الدولة سحب الاستثمارات الحكومية منها، حسبما نشره «ماني كنترول» في حينه.

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