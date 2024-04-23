اقتصادية رأس الخيمة تعالج 197 شكوى للمستهلكين في الربع الأول

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن معالجة جميع الشكاوى التي تلقتها الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري. وبلغ عدد الشكاوى 197 شكوى، تنوعت مواضيعها لتشمل العقود، والضمانات، والأمانة والمصداقية، بالإضافة إلى شكاوى العلامات التجارية.

وتصدرت شكاوى الضمانات بعدد 82 شكوى، تلتها شكاوى الأمانة والمصداقية بعدد 77 شكوى، وشكاوى العقود بمجموع 38 شكوى.

وأضاف عليون: عالج قسم حماية المستهلك 149 شكوى بطرق ودية بالتراضي بين كافة الأطراف، فيما تم معالجة 34 شكوى من خلال توقيع تعهد بعدم تكرار السلوكيات المخالفة لبنود حماية المستهلك، وتم إحالة 14 شكاوى لدائرة المحاكم لتعذر الصلح بين الأطراف، وتمكن القسم من كسب معدل 93 % من رضا مقدمي الشكاوى عن طريق حل وعلاج شكاواهم.

وعمل القسم على تعزيز وعي المستهلكين بحقوقهم وتعريف التجار بالاشتراطات الخاصة بالعمل التجاري من خلال عدد من الحملات والمبادرات كمبادرة «لنحذر»، وحملة «احم منتجاتك من التقليد»، ومبادرة «خلك حريص»، ومبادرة «انتبه وتسوق بأمان»، واستفاد أكثر من 200 مستهلك ومستثمر من الحملات والمبادرات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز