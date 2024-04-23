إطلاق «دو باي» للخدمات المالية الرقمية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، إطلاق «دو باي» du Pay، التي توفر حلولاً متكاملة عبر تطبيق للهواتف المتحركة لتمكين الجميع من الوصول إلى منتجات وخدمات مالية تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم على نحو سلس وآمن. ويشكل إطلاق du Pay تطوراً مهماً في إطار الجهود التي تبذلها «دو» لدعم تحول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجتمع غير نقدي وتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات على صعيد مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي.

وتتمثل أهداف du Pay، المرخصة من مصرف الإمارات المركزي، إلى تمكين الجميع على امتداد الإمارات من الوصول إلى خدمات مالية رقمية مبتكرة وآمنة بكل سلاسة وراحة. ومع الميزات المتوفرة بست لغات – العربية والإنجليزية والهندية والبنغالية والمالايالامية والتاميلية، تضمن du Pay مستوى عالياً من الشمول المالي لقاعدة مستخدميها المتنوعة.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو): يعكس إطلاقdu Pay التزام «دو» بتسخير احدث التقنيات والابتكارات التكنولوجية لتعزيز التمكين المالي بين أفراد المجتمع الإماراتي، والمساهمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها بتطوير منظومة خدمات مالية رقمية وشاملة تلبي متطلبات المستقبل. وتتمثل رؤيتنا من خلال إطلاق du Pay في إحداث تحولات إيجابية ملموسة في مشهد الخدمات المالية الرقمية وإعادة رسم ملامح القطاع في الدولة. وستسهم هذه الخطوة في دعم رؤية دولة الإمارات بالتحول إلى مجتمع غير نقدي، يتم تمكينه من خلال إتاحة الفرصة أمام جميع سكان دولة الإمارات لإتمام معاملات مالية سلسة ضمن منظومة مالية آمنة وشاملة يسهُل الوصول إليها. وسنعمل على توظيف خبراتنا ونهجنا المبتكر والاستفادة من قوة شراكاتنا لتقديم مساهمات ملموسة وابتكارات جديدة ترسّخ ريادة دولة الإمارات في عصر الاقتصاد الرقمي.

تتمتع du Pay بإمكانات كبيرة تخوّلها لتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة تتسم بالبساطة والأمان وتتمحور حول تلبية متطلبات العملاء وخاصةً في مجال تحويل الأموال، إذ بلغ حجم التحويلات المالية الدولية من الإمارات إلى الخارج 39.7 مليار دولار.

وقال نيكولا ليفي، الرئيس التنفيذي لمنصة du Pay: نقدم نموذجاً مبتكراً لإنجاز التعاملات المالية على نحو سلس وآمنٍ وخالٍ من التعقيد أكثر من أي وقت مضى، وذلك من خلال تطبيق يدعم 6 لغات ومصمم على نحو متطور لتعزيز الشمول المالي. وتشمل المزايا والخدمات التي توفرها منصة du Pay:

● التحويلات المالية الدولية: يمكن للمستخدمين إرسال الأموال إلى أكثر من 200 دولة بأسعار تنافسية عبر التطبيق.

● المدفوعات من نظير إلى نظير (P2P): يتيح التطبيق لتحويل الأموال بكل سهولة إلى أي رقم هاتف متحرك في دولة الإمارات بسهولة.

● رقم حساب مصرفي دولي (IBAN) فريد لكل عميل: يسمح التطبيق للمستخدمين بتلقي الأموال، بما في ذلك رواتب العمالة المحلية، مباشرة من خلال تطبيق du Pay.

● إضافة الأموال بسهولة: أصبحت عملية إضافة الأموال أكثر سهولة عبر بطاقات الخصم أو الحسابات المصرفية أو أجهزة الدفع المتوفرة في جميع أنحاء دولة الإمارات.

● السحب النقدي بدون بطاقة: يضمن التطبيق للعملاء إمكانية سحب النقود دون الحاجة إلى بطاقات فعلية من أي جهاز صراف آلي في الإمارات.

● دفع الفواتير وإعادة شحن الهاتف المتحرك: يبسّط التطبيق عملية دفع الفواتير وإعادة شحن الهاتف المتحرك.

● بطاقة لإجراء عمليات الدفع: إجراء عمليات الدفع الرقمية وغير الرقمية على الصعيد العالمي في إطار تجربة سلسة ومبسطة.

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