«عزيزي» تبرم شراكة مع «جالكسي للصناعات المعدنية»

المصدر: دبي ـ البيان

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تعاونت عزيزي للتطوير العقاري، مع شركة «جالكسي للصناعات المعدنية» ومقرّها الإمارات؛ لتصنيع وتركيب لافتات داخلية وخارجية، بما في ذلك اللافتات الإرشادية للشقق، في كلّ من مشروع عزيزي كريك فيوز 2 في مدينة دبي الطبية وعزيزي عنبر في الفرجان. وقد تأسست شركة جالكسي للصناعات المعدنية في دولة الإمارات عام 2012، وتقدم خدماتها لمجموعة واسعة من القطاعات مثل السيارات والطيران والإنشاءات والإلكترونيات.

ويضم مشروع «كريك فيوز 2» ويضم 587 وحدة سكنية تشتمل على 116 استوديو و436 شقة بغرفة واحدة و35 شقة بغرفتين. ويضم المشروع حوضي سباحة وغرف للساونا وأخرى للبخار وصالة رياضية مجهزة بالكامل ومنطقة ترفيهية للأطفال، فضلاً عن مجموعة واسعة من المرافق الأخرى. ويقع مشروع «عنبر»؛ في منطقة الفرجان، ولا يبعد سوى دقيقة واحدة فقط من شارع محمد بن زايد ومحطة مترو الفرجان، كما لا يبعد سوى 7 دقائق فقط من المنطقة الحرة لجبل علي وابن بطوطة مول، و10 دقائق من جميرا بيتش ريزيدنس ودبي مارينا، و15 دقيقة من مطار آل مكتوم الدولي وجزيرة النخلة، و25 دقيقة من مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، و12 دقيقة من مدينة إكسبو.

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