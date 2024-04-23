«إكسبو الشارقة» يختتم مشاركته بمؤتمر الاتحاد الدولي للمعارض

المصدر: الشارقة - البيان

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شارك مركز إكسبو الشارقة، ممثلاً بسيف المدفع الرئيس التنفيذي للمركز، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لصناعة المعارض «UFI»، في مؤتمر الاتحاد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي نظمه الاتحاد في العاصمة الرواندية كيجالي، بمشاركة عدد من قادة صناعة المعارض من الشرق الأوسط وأفريقيا ومختلف دول العالم. وجاءت مشاركة إكسبو الشارقة في المؤتمر في إطار حرصه على تسليط الضوء على ما حققته صناعة المعارض في الشارقة ودولة الإمارات من تطور.

واستعرض سيف المدفع خلال مشاركته في المؤتمر جهود مركز إكسبو الشارقة الذي يستقطب سنوياً أكثر من 2.5 مليون زائر وآلاف الشركات والعارضين من دول العالم كافة، مؤكداً السعي الدائم للمركز لتوسيع آفاق التعاون مع مراكز المعارض العالمية لبناء الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات واستقطاب المزيد من العارضين وإدراج فعاليات ومعارض نوعية جديدة في أجندة المركز.

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