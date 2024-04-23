إطلاق مشروع «هاموك بارك» السكني في «وصل غيت» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت ديفاين ون جروب، بالشراكة مع ديفمارك للخدمات الاستشارية لبيع المشاريع العقارية والتسويق لها في الإمارات، إطلاق مشروع هاموك بارك السكني في وصل غيت، على بُعد دقائق فقط من شارع الشيخ زايد.

تتولى مجموعة ديفاين ون جروب تطوير مشروع هاموك بارك، الذي سيكون بمثابة مجمّع سكني متكامل الخدمات للعائلات. كما يضم هذا المشروع، الممتد على مساحة فدانَين، مجموعة واسعة من المرافق التي تشغل مساحة تزيد على 70 ألف قدم مربعة. وتشمل المرافق مسبحاً أولمبياً، ومسبحاً للأطفال، وجاكوزي وبحيرة رملية ليوفّر تجربة شاطئية إلى جانب سينما على الشاطئ في الهواء الطلق ومرافق رياضية متنوعة.

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