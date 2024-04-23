250 عارضاً و10 آلاف زائر متوقع لمعرض الفنادق بدبي في يونيو

المصدر: دبي ـ البيان

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كشفت دي إم جي إيفنتس؛ الشركة الدولية لتنظيم الفعاليات والمعارض، عن إقامة معرض الفنادق 2024 بين 4 و6 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي، مع تأكيد مشاركة 28 دولة في المعرض من خلال أجنحة وطنية لها.

ويشهد المعرض لهذا العام المشاركة الأوسع في تاريخه الممتدّ لأكثر من عشرين عاماً، حيث يحتضن أجنحة وطنية من جميع أنحاء العالم، وفي مقدمتها بلجيكا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا وتركيا ودولة الإمارات، إضافة إلى بولندا التي تشارك في المعرض للمرة الأولى. ويشغل المعرض 3 قاعات في مركز دبي التجاري العالمي ونصف مساحة أرينا المركز التجاري، وتشير التوقعات إلى مشاركة أكثر من 250 جهة عارضة وحضور أكثر من 10,000 زائر.

4 مؤتمرات

ويُقام على هامش المعرض أربعة مؤتمرات من شأنها إحداث نقلة نوعية في القطاع، ويتمحور تركيزه حول أهمية التكنولوجيا والاستدامة والعافية في تطوير تجارب الضيوف. وقالت إيلين أوكونيل، نائبة رئيس التصميم والضيافة في دي إم جي إيفنتس: «يسلط معرض الفنادق 2024 الضوء على التحول الذي تشهده التكنولوجيا في قطاع الضيافة، والذي تقوده توقعات الضيوف المتزايدة التي تسعى الآن إلى الالتزام بالتوجهات في مجال العافية وأنشطة الضيافة حيادية الكربون مع التركيز على الممارسات المستدامة».

تكنولوجيا

وأظهر استطلاع في القطاع تم إجراؤه لصالح التقرير الأحدث لمعرض الفنادق أن 81% من أصحاب الفنادق يشيرون إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً حيوياً في نجاح الأعمال خلال السنوات الخمس المقبلة، ويفضل 73% من الضيوف الفنادق التي توفر تكنولوجيا الخدمة الذاتية لتقليل التواصل مع الموظفين والضيوف الآخرين. وأفاد التقرير أيضاً أن 73% من الضيوف المشاركين في الاستطلاع يخططون حالياً لقضاء إجازات تتمحور حول تحسين صحتهم الجسدية والنفسية، مما يشير إلى معدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 12.42% في سوق سياحة العافية العالمية حتى عام 2030.

100 خبير

ويستعرض أكثر من 100 خبير في قطاع الضيافة بشكل معمق الاتجاهات السائدة فيه خلال المؤتمرات الأربعة التي تُقام على هامش المعرض، وهي منتدى قادة الضيافة والجهات المعنية بقطاع المأكولات والمشروبات، ومؤتمر هايتك دبي، واجتماع مجموعة موظفي خدمة الغرف الاحترافيين، والمؤتمر السنوي لمهندسي الضيافة في منطقة الشرق الأوسط.

ويتحدث في منتدى الجهات المعنية بقطاع المأكولات والمشروبات رينو أومن، الرئيس التنفيذي للتسويق لدى بورسلين رأس الخيمة. وقال: «يمكن لأي ابتكار أن يحدث فارقاً كبيراً، ولهذا قامت بورسلين رأس الخيمة بتطوير سلسلة أواني الطعام الصحية راك إيرث الحائزة على جائزة التصميم الألماني الدولي لمزاياها المبتكرة في التصميم والتنفيذ بإلهام من التراب».

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