مهرجان الحصاد في مدينة إكسبو دبي يحتفي بالمزارعين المحليين

المصدر: دبي - البيان

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دعت مزرعة إكسبو دبي الزوار إلى النسخة الأولى من مهرجان الحصاد يومي 27 و28 أبريل، وذلك بالشراكة مع أسواق «منبت»، التي تعمل مع المزارعين في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بهدف تعزيز الممارسات المستدامة، والترويج للمنتجات المحلية.

ويشكل سوق المزارعين قلب الحدث، حيث يقدم للزوار مجموعة متنوعة من المنتجات الزراعية والغذائية المتميزة ويتيح لهم دعم المزارعين والمنتجين المحليين.

وبالإضافة إلى الخضراوات والفواكه، تقدم منافذ البيع الوجبات المعدة من مكونات طازجة والمواد التموينية عالية الجودة مثل المربيات والمخللات والصلصات.

ويضم المهرجان المناسب للعائلات العروض الحية والألعاب التعليمية وورش العمل وحوارات مع الخبراء، تغطي موضوعات مثل الممارسات الزراعية المستدامة والتغذية ومستقبل الزراعة، بالإضافة إلى دروس تعليم الطهي.

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