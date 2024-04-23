اتفاقية بـ 250 مليون درهم لتنفيذ مشروع «هيلفيتيا ريزيدنسز» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دي إتش جي للعقارات؛ مجموعة التطوير العقارية السويسرية، استكمال 10% من أعمال بناء مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز في قرية جميرا الدائرية. جاء ذلك بعد توقيع المجموعة اتفاقية بقيمة 250 مليون درهم مع شركة أروما إنترناشيونال لمقاولات البناء، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، من أجل تنفيذ أعمال بناء مشروعها الأول في دبي.

وتشير التوقعات إلى استمرار النمو خلال السنة الحالية، مدعوماً بإطلاق مشاريع البنية التحتية عالية الجودة والاستثمارات الحكومية واستثمارات القطاع الخاص. ويتألف المشروع الذي أطلقته دي إتش جي للعقارات مؤخراً من 430 وحدة سكنية.

وقال ميلوش أنتيتش، نائب رئيس مجلس إدارة دي إتش جي القابضة ومؤسس مجموعة دي إتش جي للعقارات: تعكس تحليلات القطاع العقاري بشكلٍ واضح التوجه المتنامي في سوق العقارات الإماراتي نحو الاستثمار في شريحة العقارات السكنية، خصوصاً المشاريع الفاخرة والراقية. وتضم محفظة مجموعة دي إتش جي أكثر من 2 مليون متر مربع من المساحات السكنية والتجارية التي تم تطويرها في مختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر الانتهاء من أعمال البناء في المشروع وبدء عمليات التسليم في الربع الثاني 2026.

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