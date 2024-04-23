دبي تحتضن مؤتمراً للمديرين التنفيذيين في قطاع المقاهي والمطاعم السحابية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق في دبي، بعد غدٍ، فعاليات مؤتمر الوجبات السريعة والمقاهي، الذي يعقد تحت عنوان «نظرة متعمقة في التسويق لعام 2024»، وهو مؤتمر لكبار المديرين التنفيذيين في مجال تسويق مطاعم الخدمة السريعة، وقطاعات المقاهي والأطعمة سريعة التحضير والمطابخ السحابية.

وقد أصبحت صناعة المطاعم اليوم تنافسية للغاية، وتُعد التجارب المخصصة أمراً بالغ الأهمية لتحقيق النجاح، حيث تشير الدراسات إلى أن 63% من المستهلكين يفضلون تناول الطعام في مطاعم توفر خدمات ذات طابع شخصي.

ولتلبية هذه الاحتياجات السوقية المتزايدة وإطلاع مديري التسويق على أحدث الاستراتيجيات.

وتتضمن أبرز فعاليات مؤتمر «نظرة متعمقة في التسويق لعام 2024» حلقات نقاش متنوعة يقودها خبراء الصناعة حول موضوعات تركز على استراتيجيات النمو الرقمي المدعومة بالبيانات.

وهناك أيضاً جلسات تفاعلية حول جوهر العملية التسويقية من خلال جلسات تفاعلية مثل «الدوائر»، حيث يمكن للحاضرين المشاركة في مناقشات جماعية أصغر يقودها قادة الصناعة.

كما ستعقد محاضرة متخصصة في تيك توك: ارتق بأدائك التسويقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال محاضرة متخصصة في تيك توك يقدمها أشهر الخبراء، حيث يطرحون خلالها رؤى حول كيفية استفادة العلامات التجارية للأغذية والمشروبات من تيك توك.

وهناك كذلك العروض التقديمية للشركاء حول أحدث الابتكارات والحلول التي تشكل مستقبل تسويق المطاعم من الشركات الرائدة في الصناعة، مع فرص للتواصل مع خبراء الصناعة والشركاء المحتملين خلال جلسات مخصصة للتواصل والتشبيك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز