«دريك آند سكل» تدعو المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال الخميس المقبل

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال مساهميها للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال يوم الخميس المقبل 25 أبريل 2024، التي تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية ومن قبل هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي.

وكانت الجمعية العمومية للشركة قد وافقت بتاريخ 1 أبريل الجاري على زيادة رأس المال المصدر من 1071 مليون درهم إلى مبلغ يصل إلى ولا يتجاوز 3471 مليون درهم، من خلال إصدار ما يصل إلى 2400 مليون سهم جديد بسعر إصدار قدره 0.25 درهم، وسعر خصم 0.75 درهم، وبقيمة اسمية درهم واحد لكل سهم جديد.

وستتم زيادة رأس المال من خلال طرح وإصدار الأسهم الجديدة لصالح المساهمين المسجلين في الشركة عند انتهاء ساعات العمل في سوق دبي المالي في يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز