الأنصاري للصرافة تنال شهادة استيفاء معايير أمن بيانات

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت الأنصاري للصرافة، عن نجاحها في الحصول على شهادة استيفاء معايير أمن بيانات صناعة بطاقة الدفع الإلكترونية (PCI DSS) لعام 2024، لتؤكد بذلك التزامها بتلبية أعلى معايير أمن البيانات والامتثال ضمن عملياتها.

وتتضمن شهادة PCI DSS مجموعة من معايير الأمان الشاملة والمصممة لضمان تبنّي الشركات بيئة آمنة خلال معالجة معلومات بطاقة الخصم والائتمان أو تخزينها أو نقلها أثناء مزاولة عملياتها. ويتطلب نيل هذه الشهادة عملية دقيقة، تنطوي على تلبية متطلبات صارمة تتعلق بحماية البيانات وتشفيرها وإدارة الثغرات الأمنية والتحكم في الوصول للبيانات وأمن الشبكات.

وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة الأنصاري للصرافة: «يسرنا أن نعلن أن الأنصاري للصرافة تمكنت بنجاح من استيفاء المعيار PCI DSS لعام 2024. وتؤكد هذه الخطوة التزامنا الراسخ بحماية المعلومات المالية الحساسة لعملائنا وشركائنا. ونطمح من خلال الالتزام بأعلى معايير حماية البيانات إلى تعزيز موثوقية عملياتنا، والارتقاء بتجربة عملائنا وشركائنا وتعزيز ثقتهم بعلامتنا التجارية».

وأضاف النجار: «يشكل أمن البيانات عنصراً جوهرياً في عملياتنا التجارية، ويتجلى ذلك في جاهزية فريق عملنا لرصد التهديدات المحتملة، واتخاذ التدابير الاستباقية الكفيلة بالحد من المخاطر، وضمان سرّية وتوافر وسلامة نظامنا وبياناتنا».

ويؤكد امتثال الأنصاري للصرافة لهذا المعيار على مكانتها الرائدة كمزود موثوق للخدمات المالية على مستوى المنطقة. وتعتمد الشركة إجراءاتٍ أمنية مُعزَّزة تضمن حماية بيانات العملاء، وتسهم في الارتقاء بالسلامة العامة للمنظومة المالية العالمية.

وبالتوازي مع تحقيقها لهذا المعيار، تواصل الشركة التزامها بالاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية وتدريب الموظفين، بهدف تعزيز مستويات الأمان والتعامل بكفاءة مع التهديدات الناشئة ضمن المشهد الرقمي.

وأعربت الأنصاري للصرافة عن تقديرها لعملائها وشركائها وأصحاب المصلحة لدعمهم وثقتهم المستمرة، مؤكدةً حرصها على تبني أعلى معايير التميز في مختلف نواحي أعمالها.

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