دخول مجاني للأطفال إلى القرية العالمية في الأسبوع الأخير

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت القرية العالمية، عن فتح أبوابها أمام جميع الضيوف الصغار لغاية سن 12 سنة للدخول مجاناً، وذلك اعتباراً من اليوم، الاثنين، وحتى نهاية الموسم الـ 28 للقرية العالمية في الـ 28 من أبريل الجاري، حيث ستكون العائلات على موعد مع أوقاتٍ حافلة بالمتعة والتجارب الترفيهية الفريدة، دون التفكير بتفاصيل دخول أطفالهم.

تستقبل القرية العالمية ضيوفها في الأسبوع الأخير من الموسم 28 اعتباراً من الساعة 4:00 مساءً وحتى 12:00 منتصف الليل من الأحد إلى الأربعاء، وحتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل أيام الخميس والجمعة والسبت، ليحظوا فيه بفرصة أخيرة للاستمتاع بتجارب التسوق الفريدة وألذ المأكولات، فضلاً عن العروض الترفيهية المبهرة التي تأسر الألباب وتجربة منطقة كرنفال للألعاب النابضة بالحيوية.

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