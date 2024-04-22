الذهب يتراجع 1% مع انحسار المخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط

المصدر: البيا

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انخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين إذ أدى انحسار المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط إلى تراجع الإقبال على الملاذ الآمن، بينما يترقب المتعاملون بيانات رئيسية‭ ‬للتضخم في الولايات المتحدة ستصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات حول اتجاه أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0716 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 2357.19 دولار للأوقية (الأونصة). وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.8 بالمئة إلى 2371 دولارا.

وقللت طهران من أهمية الهجوم المنسوب لإسرائيل بطائرات مسيرة على إيران، فيما يبدو أنها خطوة تهدف إلى تجنب التصعيد في المنطقة.

وارتفعت الأسعار إلى 2417.59 دولاراً في الجلسة السابقة وهو مستوى لا يبعد كثيرا عن المستوى القياسي المرتفع البالغ 2431.29 دولارا الذي سجلته في 12 أبريل.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا "في الوقت الحالي، هناك غياب للمحفزات التي تدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع. في هذه المرحلة، يبدو لنا أن السوق تقترب الآن من إدراك التكلفة المرتفعة لحيازة الذهب".

إلا أنه أوضح أن علاوة المخاطر الجيوسياسية تظل إيجابية في الأجل المتوسط ​​إلى الطويل في ظل غياب مؤشرات على وقف قريب لإطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

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