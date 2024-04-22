الإمارات.. نوع الوظيفة ليس شرطاً لحصول الوافدين على تأشيرات الإقامة لأفراد أسرهم

المصدر: البيان

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أفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بأنه أصبح بإمكان المقيمين الأجانب في الإمارات الآن التقدم بطلب للحصول على تأشيرات إقامة عائلية، مما يسمح لأقاربهم بالعيش والإقامة معهم، طالما أنهم يحملون إقامات سارية داخل الدولة وبحسب الحكومة الرقمية فإن نوع المهنة أو الوظيفة لم يعد شرطاً للوافدين للحصول على تأشيرات الإقامة لأفراد أسرهم.

متطلبات إقامة الأسرة

يمكن للأجانب المقيمين في دولة الإمارات استصدار تأشيرة إقامة لأفراد أسرهم للعيش والإقامة معهم متى كانت لديهم إقامات سارية داخل الدولة.

ويشترط على رب الأسرة المقيم استيفاء شروط معينة أبرزها راتب بحد أدنى 4000 درهم شهرياً أو راتب قدره 3000 درهم إماراتي وسكن.

يشترط خضوع كافة أفراد الأسرة ممن هم فوق سن الـ 18 لفحص اللياقة الطبية الذي تحدده الدولة، ويتم إجراؤه في أحد المراكز الصحية المعتمدة في الدولة.

ملاحظات

- يمكن للأم كفالة أطفالها في حالات معينة تحددها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

-على المقيم الذي يرغب بنقل كفالة أسرته من وضعية إذن دخول مؤقت إلى تأشيرة إقامة إنهاء إجراءات تعديل الوضع خلال مدة أقصاها 60 يوم من دخول الدولة.

-يمكن للمقيم كفالة والديه على أن يتم منح تأشيرة الإقامة بشكل سنوي بصرف النظر عن مدة إقامة الكفيل.

-لم يعد نوع المهنة أو الوظيفة شرطا حتى يتمكن المغترب من الحصول على تأشيرات إقامة لأسرته.

-لا يتم إصدار إقامة للأشخاص غير اللائقين طبياً.

-بالنسبة لفحص داء التدرن الرئوي، فإذا تبين عند إجراء فحوصات تجديد الإقامة وجود درن رئوي (السّل) قديم أو غير نشط فإن الشخص يعدّ لائقاً صحياً، على أن تتم متابعته من قبل إدارة الطب الوقائي، ويُمنح الشخص شهادة لياقة صحية للإقامة يذكر فيها عبارة "خاضع للعلاج". ويتمتع عندها بتأشيرة إقامة لمدة سنة واحدة فقط. ينصح بإجرائك للفحوصات المذكورة آنفا في بلدك وقبل قدومك إلى الدولة.

وتسهل العديد من القنوات الإلكترونية طلبات الحصول على تصاريح الدخول وتأشيرة الإقامة، بما في ذلك القنوات الإلكترونية، وموقع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وتطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المتوفر على Google Play وApp Store. . بالإضافة إلى ذلك، طبقت دولة الإمارات نظام تأشيرات محدثًا منذ أكتوبر 2022، مما يعزز تجربة الأجانب فيما يتعلق بالدخول والإقامة، مع إجراءات مبسطة ومزايا إضافية.

ويوفر نظام التأشيرات المحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة أنواعًا مختلفة من الإقامات، بما في ذلك فئات جديدة لاستيعاب المستثمرين ورجال الأعمال والمهنيين الموهوبين والعلماء والطلاب والعاملين في المجال الإنساني والمستجيبين الأوائل والعمالة الماهرة في مختلف المجالات. ومن خلال تخفيف الأعباء الإدارية وفصل مكان الإقامة عن صاحب العمل، تهدف دولة الإمارات إلى تحسين نوعية الحياة وخلق تجربة معيشية وعمل واستثمارية إيجابية للمقيمين.

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