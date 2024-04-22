8 % ارتفاع قيمة علامة «أبوظبي التجاري» إلى 10.5 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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سجّل بنك أبوظبي التجاري، خلال العام الماضي، ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة علامته التجارية بنسبة 8.7% لتصل إلى 10.5 مليارات درهم، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن وكالة الاستشارات المستقلة «براند فاينانس». وبهذا التصنيف، سجل البنك قفزة نوعية في ترتيبه ليحتل المرتبة 109، متقدماً بواقع 4 مراكز على مستوى العالم.

كما تم اختيار علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، ضمن قائمة أفضل 10 رؤساء تنفيذيين للبنوك في العالم، فيما يتعلق بالمؤشر الخاص بالعلامات التجارية في مجال تعزيز وتطوير قيمة الأعمال بشكل مستدام، وذلك من خلال تحقيق التوازن الفعال بين متطلبات جميع الجهات المعنية بأعمال البنك، بمن في ذلك الموظفون والمستثمرون والمجتمع كله. تجدر الإشارة إلى كون بنك أبوظبي التجاري المؤسسة المصرفية الوحيدة في المنطقة التي تمثلت في هذه القائمة المتعلقة بالرؤساء التنفيذيين للبنوك على مستوى العالم.

كما حافظ بنك أبوظبي التجاري على تصنيف (AA+) لقوة العلامة التجارية، حيث ارتفع إلى 78%، مقارنة مع 76% في عام 2023.

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