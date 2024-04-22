دانوب تتعاون مع «بينغ سترونغ» في أحدث مشاريعها «دايموندز»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دانوب العقارية؛ المطور العقاري الخاص والأسرع نمواً في دولة الإمارات، عن إنشاء صالة ألعاب رياضية لسلمان خان «معدات اللياقة البدنية القوية»، وتقع داخل ناطحة السحاب الشهيرة المكونة من 65 طابقاً المسماة بـ«دايموندز» والتي تتكلف استثمارات تصل الى 2.4 مليار درهم في منطقة أبراج بحيرة الجميرا في دبي، ومن المقرر أن تحدث الصالة الرياضية الأكثر انتظاراً ثورة في تجربة اللياقة البدنية للعملاء الحريصين على الاستمتاع بنمط حياة صحي من خلال اتباع نظام لياقة بدنية عالي الجودة، حيث إن معدات اللياقة البدنية القوية من سلمان خان مصممة بدقة.

وقال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب: «إننا نتحدى أنفسنا مع كل مشروع لزيادة المرافق ووسائل الراحة، بحيث يحصل مشترو المنازل على أفضل قيمة لكل قدم مربعة أو كل درهم يتم إنفاقه، ويسعدنا أن نتعاون مع معدات Being Strong لسلمان خان، وذلك كونها أول صالة ألعاب رياضية على الإطلاق في مشروعنا الأكثر فخامة - دايموندز».

وقال سلمان خان، نجم بوليوود الذي يتمتع بقاعدة جماهيرية عالمية: «أنا شخصياً سعيد جداً لإطلاق أول صالة ألعاب رياضية في دبي مع معدات Being Strong في دايموندز لمشروع الدانوب، وهذا ما يفسر أهمية التمرين الجيد ونمط الحياة الصحي، ستبرز مجموعتنا الحديثة من المعدات أهمية الجودة واللياقة البدنية الحديثة في الحياة سريعة الحركة في دبي».

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