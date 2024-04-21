سعيد الزبيدي: فرص كبيرة للنمو والاستثمار في سوق عقارات دبي 2024

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سعيد الزبيدي، المدير التنفيذي لشركة «لايك هوم هوليداي هوم» أن سوق العقارات في دبي شهد في شهر فبراير الماضي انتعاشاً ملحوظاً، وهو ما يتضح في أكثر من 12,000 صفقة في هذا المجال، وبزيادة بنسبة 35% على العام الماضي. ومع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 1.1% هذا العام والتي من المتوقع أن تصل إلى 6.6% بحلول نهاية السنة الجارية 2024، فإننا نشهد تزايد ثقة المستثمرين بهذا القطاع بشكل لا مثيل له، وخاصة في البيع على المخطط الذي يشكل 60% من هذه الصفقات.

وقال الزبيدي إنه لا تزال الشقق الخيار المفضّل للعديد من المستثمرين والباحثين عن إقامات، إذ يشكل شراء الشقق 82% من الشراء في المجال العقاري كله، كما تشير الإحصاءات إلى توافد العديد من المستثمرين من جنسيات عالميّة مختلفة: من المملكة المتحدة، والهند، ومصر، وفرنسا، ولبنان وهو ما يؤكد الأهميّة العالميّة لسوق العقارات في دبي والتي تجذب اهتمام الراغبين في الاستثمار من جميع أنحاء العالم، أما في قطاع الإيجارات، فقد لاحظنا زيادة في الأسعار بنسبة 16%، إذ يبلغ متوسط الإيجار السنوي 188,000 درهم إماراتي، وهو ما يبرز الطلب القويّ على استئجار العقارات، وهذا ما تؤكده الزيادة في عدد المعاينات للعقارات والتي بلغت نسبة 51%، وتسلّط هذه الإحصاءات الضوء على الفرص الاستثمارية المذهلة المتوافرة ولا سيّما في قطاع بيوت العطلات.

وبالحديث عن قطاع بيوت العطلات قال الزبيدي: «إننا في شركة لايك هوم هوليداي هوم ندعم المستثمرين للاستفادة من هذا النمو، وخاصةً المهتمين بقطاع بيوت العطلات الفاخرة الذي يعود على المستثمر بعوائد كبيرة نسبياً. ومع استعداد السوق لمزيد من التوسّع والنمو، فإن الوقت الحالي الوقت الأنسب للاستثمار في هذا القطاع، والذي لا يوفر عوائد ماليّة مرتفعة فحسب، وإنما أيضاً الطريق الأمثل لتجربة حياة الرّخاء والفخامة ضمن مدينة دبي».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز