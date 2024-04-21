«دوكاب للمعادن» تستحوذ على «جي آي سي ماجنت» العالمية

المصدر: دوسلدورف - البيان

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أعلنت شركة «دوكاب للمعادن»، المزود الرائد عالمياً لحلول منتجات الألمنيوم والنحاس في الشرق الأوسط، استحواذها على شركة «جي آي سي ماجنت» العالمية، الشركة الوحيدة الحاصلة على تصريح توريد شرائط الألمنيوم المعزولة بالورق للسوق الأمريكية من الشرق الأوسط. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة الاستراتيجية لتوسيع محفظة حلولها ومنتجاتها وتوسيع نطاقها الجغرافي عالمياً.

ويشكل هذا الاستحواذ إنجازاً بارزاً يضاف إلى مسيرة «دوكاب للمعادن»، الهادفة إلى تعزيز عناصر الابتكار والاستدامة، كما تعكس ريادة «دوكاب للمعادن» العالمية في قطاع المعادن. وستتمكن «دوكاب للمعادن» من الاستثمار في خبرات وقدرات شركة «جي آي سي ماجنت» العالمية، من خلال ضمان مستهدفاتها التنموية، وتنويع منظومة الحلول والمنتجات التي توفرها للقطاعات الصناعية المتنوعة، والارتقاء بمستويات القيمة عبر مختلف مجالات الأعمال.

من ناحيته، قال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب: «يعد الاستحواذ الاستراتيجي لشركة "دوكاب للمعادن" على شركة "جي آي سي ماجنت"، خطوة محورية في مسار النمو والابتكار لكل من "دوكاب للمعادن" ومجموعة "دوكاب". حيث تلتزم "دوكاب للمعادن" بأعلى معايير التميز والريادة، وذلك بفضل المهارات والكفاءات المتميزة لفرق العمل، والاستثمار في الابتكارات المتقدمة التي يشهدها القطاع».

تاريخ حافل

وأوضح أن مجموعة "دوكاب" التي تتمتع بتاريخ حافل في مجال الأعمال يمتد لأكثر من أربعة عقود، قد تمكنت من الارتقاء إلى مكانة ريادية بارزة في قطاع صناعة الكابلات والمعادن.

وأكد المطوع أن «هذا الاستحواذ سيعزز قدرات مجموعة "دوكاب"، وشركة "دوكاب للمعادن"، على صعيد تطوير خبراتهما ومواردهما المشتركة، مما يرتقي برؤية التنمية المستدامة للمجموعة عبر كافة مجالات ومستويات الأعمال». وأوضح أن «الاستحواذ يعكس التزام الشركة بعناصر الابتكار والجودة والاستدامة، مع تبني نهج يركز على ضمان رضا وثقة العملاء باعتبارهما أولوية رئيسية لدينا».

وبالمناسبة، قال محمد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة «دوكاب للمعادن»: «يساهم الاستحواذ على شركة»جي آي سي ماجنت«في الارتقاء بقدراتنا كما يدعم توجهاتنا الهادفة إلى تنويع محفظتنا من الحلول والمنتجات وتوسيع نطاق أعمالنا على المستوى العالمي».

وأكد الأحمدي أن «وصولنا إلى الأسواق العالمية الكبرى وتوفر حلولنا ومنتجاتنا في الدول المتقدمة اقتصادياً سيساهم في تعزيز حضورنا الدولي، إذ نتوقع تحقيق نمو مستدام في الإيرادات بقيمة 40.5 مليون دولار أمريكي(150 مليون درهم)».

وأضاف: «تعكس هذه الخطوة الإستراتيجية التزام الشركة بتعزيز عناصر الابتكار وتطبيق مبادئ الاستدامة، ما يوفر للعملاء مجموعة متكاملة من الحلول المتميزة بجودتها واستدامتها لتلبية احتياجاتهم الأكثر تطوراً. ويدعم هذا الاستحواذ قدرة "دوكاب للمعادن" على تلبية المتطلبات المتنوعة للقطاع بكفاءة عالية، وبالتالي توفير قيمة مضافة لمنظومة الشركاء والعملاء في المستقبل».

وأوضح أن «هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع تزايد الطلب على حلول ومنتجات الشركة في مختلف القطاعات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.5% عالمياً».

المزايا الاستراتيجية للاستحواذ

ويسهم استحواذ شركة «دوكاب للمعادن» على شركة «جي آي سي ماجنت»، في توفير مجموعة من السلع الفريدة ضمن منظومة الحلول والمنتجات التي تقدمها الشركة، من بينها شرائح النحاس والألمنيوم المستخدمة عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل صناعة السيارات، والمحولات، وقطاع النقل، والشحن، وإنتاج المحركات والمركبات الكهربائية، فضلاً عن تطوير تطبيقات المغناطيس الكهربائي. وتعمل «دوكاب للمعادن» على تطوير الحلول والمنتجات بما يتوافق مع متطلبات القطاعات الصناعية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة في السوق، ما يعزز ريادتها عالمياً.

من جانبه، أعرب أميت شاه في شركة «جي آي سي ماجنت» عن سعادته بالانضمام إلى «دوكاب للمعادن»، مشيداً بدور هذا الاستحواذ في الارتقاء بمستوى الخبرات ودعم التوجه الهادف إلى تعزيز حضور الشركة العالمي، وقال: «يساهم دمج قدراتنا ضمن محفظة أعمال»دوكاب للمعادن«في توسيع نطاق أسواقنا، وبالتالي تقديم الحلول والمنتجات لقاعدة أكبر وأوسع من العملاء حول العالم. ونحن على ثقة تامة بالدور الحيوي لهذا الاستحواذ في دفع نهج النمو المستدام لصناعة المعادن دولياً».

وأكد «أن استحواذ»دوكاب للمعادن«، على شركة»جي آي سي ماجنت«يعد خطوة إيجابية تساهم في استمرارية النمو»، مشيراً إلى «نهج الشركة المتميز الذي يركز على ضمان أفضل التجارب للعملاء والحرص على الريادة في مجال الحلول المعدنية».

وتتطلع «دوكاب للمعادن» إلى الاستثمار في هذا الاستحواذ لتعزيز حضورها الدولي، والارتقاء بمكانتها كأحد الشركاء الرئيسيين في قطاع صناعة المعادن غير الحديدية وحلولها ومنتجاتها عالمياً. وتحرص الشركة على تعزيز عناصر الابتكار، وتلتزم بالمرونة والقدرة على التكيف، وضمان تلبية احتياجات الأسواق، بما يساهم في تحقيق نموها المستمر.

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