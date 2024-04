مستثمرون من 145 دولة يبحثون الفرص الاستثمارية خلال قمة "AIM للاستثمار" في أبوظبي

المصدر: وام

يشارك مستثمرون من 145 دولة حول العالم في فعاليات قمة AIM للاستثمار 2024، التي من المقرر عقدها تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري.. تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالمياً"، خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وسيتم خلال القمة استعراض وبحث أفضل الفرص الاستثمارية أمام مجتمع الأعمال العالمي.

وتُبرز مشاركة أكثر من 25 وزير حكومة، و45 عمدة مدينة و12 محافظ بنك مركزي و900 متحدث و9 أسواق عالمية للأوراق المالية، وأكثر من 50 شركة يونيكورن، وما يزيد على 12 ألف مشارك من 175 دولة حول العالم، في 27 حدثا مشتركا يتم تنظيمها بالتعاون مع أكثر من 304 شركاء دوليين، الأهمية التي تحظى بها القمة، وتؤكد على المكانة التي تشغلها دولة الإمارات بوصفها وجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات الدولية الباحثة عن فرص للنمو والتوسع والازدهار، بالإضافة إلى كونها واحدة من أكبر الدول المستثمرة حول العالم.

وتهدف قمة AIM للاستثمار، وهي مبادرة مؤسسة أيم العالمية المنصة الدولية التي تكرس جهودها لتمكين الاقتصاد العالمي وتعزيز التنمية الاقتصادية، إلى توفير منصة مثالية تمكن جميع المشاركين من تبادل الخبرات والأفكار لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي وبحث التحديات التي يواجهها العالم والخروج بحلول مبتكرة.

ومن أبرز المستثمرين المشاركين كيهو بارك - الرئيس التنفيذي لشركة LB Investment كوريا، ويمتلك سجلا حافلا بالنجاحات يتضمن رعاية أكثر من 10 شركات يونيكورن، وجيهوان لي - المستشار العام لشركةMUSINSA، حيث تثري خبرته القانونية في قطاع البيع بالتجزئة مناقشات القمة.

وتضم قائمة المستثمرين كذلك جيفري لي - نائب رئيس شركة Tencentورئيس قسم الاستثمارات، ويو هويجياو- رئيس مجلس إدارة مجموعة YTO Express والذي تم تصنيفه ضمن مليارديرات فوربس العالمية، ويونج تشين - رئيس مجلس إدارة FUWAH International Group، وجو رونج دينج - نائب الرئيس التنفيذي لصندوق طريق الحرير Silk Road Fund، والذي يشرف على الاستثمارات الهادفة إلى تعزيز وتنمية مبادرات الحزام والطريق.

وبقيادة يوان جيان مين رئيس شركة CEM، تم إدراج الشركة في بورصة Shenzhen للأوراق المالية، كما ساهمت إدارة ني بينجو - رئيس مجلس إدارة شركةKELI Motor ، في كونها واحدة من أكبر شركات السيارات الصغيرة الخاصة في الصين.

ويشارك أيضا قو بو - مساعد رئيس بنك جوانزوGUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK، وكاي جيان - عضو في اللجنة الدائمة للجنة مقاطعة هوادو لمدينة قوانغتشو Standing Committee of the Huadu District Committee of Guangzhou City وأمين لجنة فحص الانضباط لبنك قوانغتشو Discipline Inspection Committee of the Bank of Guangzhou، وجو باركين - المؤسس المشارك والشريك الإداري، لصندوق FinTech Growth Fund، والذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية.

وتشارك مؤسسة Silicon Harbour Capital، بقيادة الشريك المؤسس شون هي، وهي مؤسسة استثمارية عالمية تركز على فرص الشركات التكنولوجية الناشئة الدولية في مراحلها المختلفة.

وتَعِد قمة AIM 2024 بتقديم رؤى قيّمة وتوفير فرص للتواصل والاطلاع على مشاريع استثمارية متخصصة في مختلف المجالات.

وبمشاركة أكثر من 900 متحدث و450 جلسة حوارية و7 اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى، توفر القمة فرصة لا مثيل لها أمام المشاركين للتفاعل مع قادة الصناعة وأصحاب الرؤى وصُنّاع التغيير.

